Признаки мужчин, от которых надо бежать

Женщины зачастую оправдывают странности, которые замечают в поведении мужчин. Однако на некоторые из них стоит обратить внимание, проанализировать и убежать от такого кавалера в обратном направлении.

Алкоухажер

Если мужчина подозрительно часто предлагает вам выпить, это как минимум странно. Особенно, если он проявляет в этом вопросе настойчивость. Скорее всего ему хочется усыпить вашу бдительность.

Все не то

Бывают такие мужчины, которые вечно всем недовольны. И платье у вас не такое, и солнце слишком яркое, и официант слишком медлительный. Если не первый раз замечаете от него такой поток негатива — бегите.

Мама услышит

Некоторые мужчины вроде бы во всем хороши, но есть одно «но». Он слишком много звонит маме. Не один, и не два раза в день. А утром, в обед, и еще дважды вечером. И мама его не больная, и не нуждается в сиделке. Просто он привык обсуждать все с вашей потенциальной свекровью. Ну а женщины справедливо привыкли избегать таких мужчин.

Чистюля

Если в доме у мужчины десять чистых полотенец, белые тапочки и куча салфеток, значит он невозможный чистюля. Привычка сходить с ума от вида пыли или пятнышка на стекле, вряд ли поможет вам в совместной жизни. Вы будете постоянно нервничать и переживать о том, что он заметит какое-то «пятно на солнце».

Алкоухажер

Если мужчина подозрительно часто предлагает вам выпить, это как минимум странно. Особенно, если он проявляет в этом вопросе настойчивость. Скорее всего ему хочется усыпить вашу бдительность.

Все в дом

Мужчина, который без конца несет в дом не зарплату, а вещички со свалок или старые «ништяки» своих друзей — не самый лучший вариант. От хлама лучше уметь избавляться.

Телефоном в стол

Мужчина, который постоянно зависает в телефоне, вряд ли станет интересным собеседником для вас. Еще более странно, когда он кладет телефон экраном вниз. Для чего это делается? Скорее всего, чтобы никто не увидел лишних сообщений.

Мама услышит

Некоторые мужчины вроде бы во всем хороши, но есть одно «но». Он слишком много звонит маме. Не один, и не два раза в день. А утром, в обед, и еще дважды вечером. И мама его не больная, и не нуждается в сиделке. Просто он привык обсуждать все с вашей потенциальной свекровью. Ну а женщины справедливо привыкли избегать таких мужчин.

На все согласен

Если мужчина соглашается с каждым вашим предложением и апатично следует по жизни вашему курсу, то, скорее всего, у него нет своего мнения. Вряд ли такой мужчина вдруг возьмет на себя инициативу, когда у вас появятся проблемы.