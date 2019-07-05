Раздражающие принципы знаков зодиака

У каждого из нас есть свои правила, и хоть одно из них раздражает всех вокруг. Благо, если только одно. Кстати, у знаков зодиака тоже есть глупые принципы, которыми они отравляют жизнь близким.

Овен

Если вдруг нечаянно вы увидели, что какая-то дама пытается влезть в платье, что меньше ее на несколько размеров, впихнуть свое тело в переполненный лифт, заплатить за роскошные туфли 10% от цены (потому что они столько не стоят), то это точно Овен. Красотка уверена, что нельзя останавливаться при первых, вторых и сотых трудностях, нужно идти дальше, стремиться к цели, напревав на здравый смысл и адекватность. Поэтому перестаньте пялиться, поднимите челюсть и идите дальше, не мешайте Овну добиваться своего и добивать этим других.

Телец

Тельцы ненавидят расходовать свои силы почем зря. Приборка, готовка, квартальные отчеты — эти слова вызывают у них рвотный рефлекс, учащенное сердцебиение и непреодолимое желание выброситься из окна. Но чертовки уже в детстве разработали идеальный план: «перебрасывать» дела на любимых близких и окружающих. Нужно всего-то скорчить грустную моську, пустить слезу, упасть в обморок — готово.

Близнецы

Эмоциональная карусель — и это скорее не принцип, а великое проклятие. Минуту назад она созывала всех знакомых на экскурсию в морг, а сейчас плачет в плечо патологоанатому, выкрикивая «каждый на этом столе окажется», «все мы несчастные», «какой смысл жить», «нужно, наконец, кутить по полной»…

Рак

Милашка-Рак ни за что не купит себе новую обувь, пока пятки не будут протираться об асфальт до кровавых мозолей. Если вещь купил, будь добр носить ее до последнего своего дня, а потом передай тому, что младше — пусть он носит — эта философия Рака распространяется абсолютно на всех членов семьи. И не дай вам черт купить новые джинсы, пока старые мягкое место прикрывают — Рак застыдит вас так, что вы эту вещь возненавидите все душой.

Львица

Тут все просто — Львица, в общем-то, уверена, что ей абсолютно все должны (даже те, кто ее не знает), просто потому, что она есть на этой земле. Думаете, почему она так часто бывает не в настроении? А вы ей с утра сказали, как прекрасно она выглядит, что если бы не она, вы бы уже давно были замужем за тем джентльменом без гроша за душой, работали бы на любимой работе за гроши и радовались бы жизни в шалаше, да и вообще, без нее наверняка бы начался апокалипсис? То-то же. А теперь еще перстень на ее лапке от душераздирающей благодарности нужно поцеловать.

Дева

Великолепная Дева готова помочь своим мудрым советом даже тем, кому он не нужен, даже тем, кто уже наступил пять раз на грабли, даже тем, кто умер. И если совет вам этот не помог, то просто вы дурак и слушать нормально не умеете. Сходите, что ли, уши промойте хорошенько.

Весы

У Весов с принципами туго. Тут определенность нужна, концентрация на проблеме, ее полное переваривание и стопроцентный выбор, который, если что, может боком обернуться — не, это не для милашек-Весов. Единственный закон в жизни Весов — найти себе того, на кого можно опереться, полежать, кровушку слегка пососать.

Скорпион

День прошел зря, если ты не успел проявить свой характер, не разжег скандал, не организовал поле боя для совершенно незнакомых тебе людей. Принцип этот, кстати, в действии выглядит в тысячу раз страшнее, нежели на словах. Только не нужно сейчас думать, что Скорпионы такие ужасные, они это делают исключительно во благо, укрепляя тем самым ваши нервы, характер и насыщая вашу жизнь впечатлениями.

Стрелец

Те, кто хорошенько знакомы с красоткой-Стрельцом, прекрасно знают, что ее принципы работают исключительно против близких и любимых. Попробуй только пообещай ей что-то и не выполни или не отдай долг Стрельцу во время, увидишь Омена, который выползет наружу изнутри милашки. Зато она с легкостью прощает себе долги кому-либо и ее обещания, если что, срока годности не имеют.

Козерог

Не стареть ни при каких условиях — именно так звучит принцип Козерожки. В ход идут кровь девственниц, молодильные яблочки, заклинания, пластическая хирургия, оздоровительные диеты, спорт, секс — все возможное. Да-да, оказывается, работы Козерожки над своей внешностью не меньше, чем работы на свое финансовое благополучие.

Водолей

Водолея уверена, что все люди должны быть такими, какими она их нафантазировала. И тут чаще всего не понятно, должен незнакомец быть идеальным ангелом или же отрицающим предрассудки искусителем. В любом случае, до фантазии он не дотянет.

Рыбы

Не ввязываться в неприятный разговор. Рыбки готовы уплыть на другую планету, прикинуться водорослью, имитировать смерть, если только вы произнесете три слова: «нужно серьезно поговорить».