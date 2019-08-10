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Как распознать игромана 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Как и любая зависимость игромания приносит огромный вред как человеку, склонному к ней, так и всем его близким людям. Поначалу этот мужчина может понравиться вам своим авантюризмом и легким отношением к жизни. Но очень скоро вы начнете замечать, что всю зарплату он оставляет в подпольных казино, в его доме нет ни одной ценной вещи, потому что все их он уже продал, а друзья перестали общаться с ним из-за того, что он не возвращает им долги. Вот только когда вы узнаете об этом, ваши отношения могут зайти слишком далеко. Именно поэтому следует знать, как распознать игромана в самом начале общения.

Он ненавидит проигрывать и не знает меры

Азартные люди азартны во всем. Даже когда дело не касается игр. Для такого человека трагедией станет даже то, что вам удалось попасть фантиком в мусорку, а ему нет. К тому же они совершенно не знают меры. Если обед — нужно наесться до отвала, если позвали выпить — не стоять на ногах, прочитать книгу — как можно быстрее, даже если не понимаешь смысл.

Он постоянно просит взаймы денег

И его совершенно не смущает тот факт, что знакомы вы лишь два дня. Впрочем ему не привыкать одалживать наличку у первых встречных, ведь друзья давно не верят в то, что он вернет долги. И правильно делают. Обычно такие люди еще блестяще владеют актерским мастерством: сделать жалобное лицо, пустить скупую мужскую слезу… — для них это не проблема. Вам тут же хочется посочувствовать ему и хоть как-то помочь, ведь он так несчастен. На деле же игроман просто манипулирует вами.

Он машинально врет

Причем по самым незначительным поводам. Был в гостях у одного друга, а сказал, что у другого, соврал, будто ехал к вам на метро, а на самом деле на автобусе и еще множество подобных привираний. Он и сам не знает, в чем их смысл, и зачем он говорит все это. Просто у него ложь доведена до автоматизма, и он не представляет своей жизни без нее.
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