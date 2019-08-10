Чем кареглазые отличаются от других людей

Карие глаза являются одними из самых загадочных красивых. Почему одинаковых по цвету карих глаз просто не бывает? Чем отличаются от других людей обладатели глаз цвета кофе?Распространен ли этот цвет в природе, или является генетической редкостью?

Цветовой спектр карих глаз

По сути, это не совсем цвет, а, скорее, набор цветов в радужной оболочке. У счастливых обладателей этого фенотипа глаза могут иметь сочетание коричневого, желтого, зеленого и синего оттенков. Однако, по данным портала All About Vision, в радужках карих глаз присутствует только один цвет — коричневый. Это производная меланина, который отвечает за тон кожи человека. Чем больше меланина в радужке и коже, тем они темнее. Это многое объясняет.

Почему же, если в радужной оболочке карих глаз только один цвет, мы видим там другие оттенки? Этот феномен называется релеевское рассеяние — свет рассеивается на объектах, размеры которых меньше его длины волны. Именно благодаря данному явлению мы наблюдаем, например, океан и небо цвета лазури. По сути, этот способ рассеивания света в сочетании с количеством меланина в организме определяет, какого оттенка будут глаза. Наличие желтого и зеленого пигментов в карих глазах говорит о том, что у вас меньше меланина, синего — что его мало, либо совсем нет.

Стоит отметить, что глаза орехового цвета встречаются редко. По данным портала worldatlas.com, лишь 5% населения Земли имеют такой цвет глаз (из 79% людей с карими глазами). Глаза цвета янтаря имеют 5% населения мира, а зеленые глаза — всего 2%. Голубые глаза имеет 8-10% населения нашей планеты, в основном они распространены в северных европейских странах.

У голубоглазых могут рождаться кареглазые дети

Согласно последним генетическим исследованиям, за формирование цвета глаз будущего ребенка отвечают 16 генов. То есть, цвет глаз не определяется рецессивным или доминантным геном, а зависит от вариаций нескольких генов и от того, как они взаимодействуют друг с другом.

Более чувствительны к боли

Женщины с карими глазами более чувствительны к боли, чем светлоглазые. Согласно исследованию, проведенному в Медицинском центре университета Питтсбурга, в котором участвовали 58 рожениц, женщины со светлыми глазами в целом испытывали меньше боли, чем кареглазые — как при родах, так и после. Также светлоглазые оказались менее подвержены тревоге и депрессии — благодаря меньшему количеству меланина в радужной оболочке.

Взаимодействие с алкоголем

Кареглазые более восприимчивы к алкоголю, чем люди со светлыми глазами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на научном портале ResearchGate. Ученые изучили две группы архивных данных: более 10 тысяч белых мужчин и около двух тысяч белых женщин. Выяснилось, что светлоглазые обоих полов употребляли намного больше алкоголя, чем кареглазые. Дело в том, что люди со светлыми глазами менее чувствительны к воздействию алкоголя, что заставляет их пить больше. Однако люди с карими глазами менее склонны к развитию алкогольной зависимости.

Голубоглазые дети могут вырасти… кареглазыми

В статье на сайте канадского Университета Макгилла говорится, что кареглазые дети чаще всего остаются такими на всю жизнь. Это особенно характерно для людей латинского, азиатского и африканского происхождения — именно среди них более распространен это цвет глаз. Однако голубоглазые дети с белым цветом кожи и те, у кого мало меланина, могут стать кареглазами. Дело в том, что для "усадки" меланина в радужке нужно примерно полгода. За это время глаза ребенка могут стать зелеными, карими, серыми или ореховыми. Иногда для полного формирования цвета глаз может потребоваться еще больше времени.

Кареглазые менее подвержены раку

Люди с карими глазами менее подвержены рису развития рака, чем люди с очень светлыми глазами. По данным научного журнала Every Day Health, чем светлее цвет ваших глаз, тем они более чувствительны к свету. Поэтому светлоглазым нужно носить темные очки с защитой от ультрафиолета. Скорее всего, это связано с редкостью светопоглощающего пигмента в глазу. Чем больше у вас пигмента, тем меньше света проходит через радужку. Чтобы избежать увеальной (внутриглазной) меланомы, нужно защищать свои глаза от солнца, особенно зеленые.

Голубоглазые мужчины редко выбирают кареглазых женщин

Голубоглазые мужчины предпочитают голубоглазых женщин всем остальным, говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Springer Nature Switzerland AG. По данным ученых, это позволяет мужчинам не сомневаться в истинном отцовстве будущих детей. Если у отца и ребенка голубые глаза, папа будет считать его своим биологически. Генетически более вероятно, что у двух голубоглазых родителей появится на свет ребенок с голубыми глазами.