Куда исчезают наши мысли

Эксперт WomanHit.ru мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй, рассказывает о простых способах «чистить» свое подсознание.

Сейчас есть приборы, считывающие нашу мозговую активность. Мы можем видеть возникновение нейронных связей и формирование мыслей — и это давно уже не новость. Таким образом, неосязаемое переходит в разряд видимого, чего-то привычного и хорошо знакомого. То же в свое время произошло с электрическим током.

Наша голова постоянно генерирует мысли, даже во сне мы о чем-то думаем и размышляем. Дело в том, что все наши мысли бесследно не исчезают, они «складируются» в подсознание и долгое время хранятся там.

Со временем случается «перегрузка» подсознания ненужными файлами. Его в этот момент можно сравнить с забитой до отказа памятью компьютера. Файлы, которые есть в его памяти, могут годами не использоваться, но они все равно там со своим внутренним содержанием и информацией. И это не может не влиять на работу компьютера сейчас.

Вообразите, что каждый из нас «носит» вокруг себя поле, диаметром несколько километров. Доверху забитое подсознание очень сильно влияет на жизнь человека.

Загрязненное подсознание, как повязка на глаза, которая, сползая все ниже, не дает нам видеть перспективу и осознавать, что происходит у нас под носом — в нашей собственной жизни. И чем несчастнее себя чувствует человек, тем хуже дела с его подсознанием.

Если с компьютерами все просто: позвал хорошего специалиста — и дело с концом, то с подсознанием все обстоит иначе. Большинство людей не имеет никакого представления о том, как с ним работать.

Очевидно и бесспорно, что его время от времени необходимо «чистить» — на повестке дня качество своей жизни и присутствие в ней красок… Есть несколько простых способов сделать это. О них я вам сейчас и расскажу.

1. Для начала замедлитесь. Говорите медленнее и меньше. Меньше, конечно, не на пару слов. Только тогда возможен эффект. Суетный человек скучен, неинтересен, не вызывает ни уважения, ни доверия. Придавайте вес каждому своему слову.

2. Старайтесь мыслить позитивно. Если ваше подсознание переполняют страх, тревога, гнев, раздражение — ваше будущее вряд ли будет заманчивым.

3. Научитесь полностью расслабляться. Каждый день. Для этого вам нужно несколько минут побыть в тишине и уединении. Так вы сможете «причесать» мысли и дела текущего дня — меньше «мусора» попадет в подсознание.

4. Чаще бывайте на природе. У природы есть способности самоочищаться и обновляться. После прогулки в лесу или в горах вы будете чувствовать себя много лучше.

5. Принимайте ванны с морской солью — это очень мощный очиститель энергии.

6. Научитесь медитировать — переводить себя в состояние без мыслей. Это самый большой подарок, который вы можете себе сделать. Медитативный ум способен перевернуть вашу жизнь и сделать для вас многое, если не все.

О том, насколько важна чистота наших мыслей и в целом позитивное к ней отношение, сейчас во весь голос заговорили и ученые, подстегивая интерес к этой области знаний даже у самых ярых скептиков.

А о том, как эффективно внедрять в свою жизнь полезные привычки, читайте здесь.