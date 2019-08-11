5 понятий о браке, которые остались в прошлом

В современном мире границы между ролями мужчины и женщины, казалось бы, стираются. Принципы, по которым строились семейные отношения у наших бабушек и дедушек уже не очень актуальны. Попытаемся понять, почему не ко всем советам старшего поколения стоит прислушиваться и от каких предрассудков о браке нужно избавиться прямо сейчас.

Муж должен обеспечивать, жена — не работать

Модель семьи, где муж обеспечивает семью, а жена — домохозяйка, медленно сходит на нет. Это происходит не столько из-за феминизации общества, сколько по причине большого количества разводов. В наши дни женщинам нужно чувствовать себя независимыми и свободными, чтобы не остаться голодными, даже если брак не сложился. Сейчас у дам есть больше возможностей развиваться и зарабатывать. Однако появилась тенденция, что многие мужчины не хотят, чтобы жена сидела дома и выступают за равный финансовый вклад. Тут главное не перегнуть палку в обратную сторону — когда муж "повесит" на супругу не только работу, но и весь домашний быт.

Все зависит от женщины

Понятие о том, что в семье все зависит от жены, осталось в прошлом. Наши бабушки учили нас быть хитрыми, говорить мужчине одно, а делать — другое. Считалось, что только женщина отвечает за семейные ценности в браке и лишь от нее зависит, будет ли он счастливым. На таких понятиях основаны многие псевдоучения, которые пользуются популярностью среди женщин. Раньше для счастливого брака было достаточно быть хорошей хозяйкой, иметь "пятерки по борщам", носить длинные юбки, всегда улыбаться и не перечить мужу. По мнению психологов, это не так. Даже семейная психотерапия эффективна лишь в случае, если оба супруга заинтересованы в том, чтобы сохранить брак. В последнее время пары чаще нацелены на диалог и приходят на терапию вместе. Счастливый и долгий брак всегда основан на обоюдном желании быть вместе, взаимном уважении, совместном обсуждении трудностей и нахождении совместных путей их решения.

Мужчина — главный в семье

Раньше считалось, что муж — главный в семье, именно он должен принимать важные решения. Однако в 21 веке это уже не так, да и раньше это часто было лишь видимостью. По факту в семье наших родителей именно женщина была главной. Мамы учили нас быть терпеливыми и покладистыми лишь потому, что в патриархальном обществе было так принято. Сейчас во многих семьях супруги борются за власть, главенство. Это связано в том числе с равными карьерными возможностями. Однако все больше пар стремятся построить партнерские отношения, где правит не главенство, а взаимное сотрудничество.

Иметь или не иметь детей?

Дискуссии вокруг такого явления, как чайлдфри, кажется, не утихнут никогда. Это люди, среди которых есть и семейные пары, осознанно не желающие иметь детей. Психологи говорят, что инициатором такой позиции чаще всего выступает женщина. Однако пример таких пар показывает, что рожать детей не стоит лишь потому что "так надо".

Детьми занимается только мать

В некоторых странах, в том числе постсоветского пространства, это действительно так. Однако стереотип о том, что уход за ребенком — "не мужское дело", постепенно отмирает во всем мире. Отцы, гуляющие с детьми, меняющие им подгузники, награждаются множество поощрительных отзывов от общества. А вот папы, которые ушли в декрет, могут стать мишенью для порицания. К сожалению, стереотипы диктуют свои правила и мешают каждой конкретной семье выработать удобный именно для нее вариант. Ведь сидеть с детьми дома — нелегкая работа, которую могут выполнять как женщины, так и мужчины.