Как живет самая многочисленная семья в мире

Самая большая семья в мире живет в Индии. Главу семейства зовут Зиона Чана, и в его семье зарегистрирован 181 человек. Вместе со своими домочадцами они живут в большом доме, расположенном в деревне Бактванг в штате Мизорам.

У мужчины 39 жен, которые живут вместе с ним. Эти женщины родили 94 ребенка, у которых уже есть 33 внука. Так, семья Зиона Чана стала самой многочисленной на планете. Их дом выглядит как большой четырехэтажный особняк со 100 комнатами, но внутри напоминает общежитие, а кухня больше похожа на обычную столовую. Когда все родственники собираются на обед, они съедают почти 100 килограммов риса, 50 килограммов картошки и 30 целых куриц. Для детей в доме построена отдельная школа.

WildFilmsIndia/Youtube

Глава семейства спит в отдельной комнате на двуспальной кровати, а комнаты жен расположены по старшинству: комната самой молодой находится ближе всего к Зиона Чану. Самой старшей 71 год, и она возглавляет всех остальных: контролирует, дисциплинирует и помогает воспитывать детей. Всю работу по дому выполняют младшие жены. Сам Чана утверждает, что все в его семье основано на любви и доверии.

Индусу скоро исполнится 76 лет, и он не планирует останавливаться на достигнутом. Он заявил, что готов побить свой собственный рекорд: отправится за новыми женами в другую страну, перевезти их в родную Индию и родить еще детей.