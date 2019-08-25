О чем говорит антипатия к разным оттенкам

Пристрастие к определенному цвету может многое рассказать о человеке. Но не меньшее значение имеют и цветовые антипатии. Они позволяют определить такие особенности характера, которые человек не афиширует.

Красный цвет раздражает людей чувствительных и нервных, а также указывает на усталость, неуверенность в себе, застенчивость. Часто это признак повышенной тревожности и крайней замкнутости.

Оранжевый цвет не нравится необщительным консерваторам, а также ипохондрикам. Кроме того, он указывает на очень сдержанный характер и предельную уравновешенность.

Розовый цвет злит волевых людей, которые привыкли самостоятельно принимать решения. Такого человека раздражает инфантильность и инертность в себе и других. Больше всего они боятся проявить наивность или доверчивость.

Неприятие желтого цвета — признак прагматиков и скептиков, реалистов, которые твердо стоят на ногах. Однако также это свидетельствует о глубоком разочаровании, пессимизме, скрытой депрессии.

Зеленый цвет не любят домоседы и индивидуалисты, сознательные одиночки. Также это признак холерического темперамента.

Синий цвет раздражает энергичных людей, склонных к риску. Они не могут жить без ярких впечатлений, избегают любой рутины и прочных связей с людьми. Такие люди обожают эффектные поступки, охотно привлекают к себе внимание.

Фиолетовый цвет не нравится открытым и прямодушным натурам. Они не любят сложные игры разума, не принимают двуличия, доверяют только фактам и голосу рассудка.

Коричневый цвет не принимают импульсивные авантюристы. Они не могут долго заниматься одним и тем же, и не боятся перемен. Такие люди обладают богатым воображением и ненавидят расписания, планы, дресс-код — все, что ограничивает.

Нелюбовь к серому цвету отличает максималистов с полярным мышлением. Они эмоциональны и обо всем имеют четкое представление. Любят навязывать свои убеждения, обожают спорить по любому поводу.

Белый цвет не нравится невозмутимым людям, которые редко расстраиваются из-за пустяков. Чаще всего это флегматики, они не любят драматизировать, лояльны к окружающим и обаятельны.

Черный цвет не близок прямолинейным энтузиастам. Но иногда неприятие черного говорит о том, что человек скрывает тяжелые душевные травмы.