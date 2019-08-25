Стоит ли женщине забыть о гордости в отношениях

Семейному счастью часто мешает гордость. Это то, что не дает наладить отношения между двумя партнерами и найти общий язык. Мужчины больше идут на контакт с женщинами, а прекрасная половина человечества привыкла «копылить» губки и называть это гордостью. Так что же такое гордость на самом деле и нужна ли она в отношениях?

Выбор

Гордость — это самоуважение. Гордая женщина никогда не выберет мужчину из-за материального положения или статуса. Ею будут руководить чувства. Она обратит внимание на его поведение, внешность, характер. При выборе партнера нельзя забывать о гордости, если девушка собирается строить серьезные длительные отношения. Гордость помогает сделать правильный выбор.

Защита

Гордость может сработать как защита. Благодаря ей женщина не дает себя в обиду и не разрешает мужчине манипулировать собой. Например, если муж многое запрещает своей супруге, гордость заставит женщину не подчиниться и отстаивать свои права. Иначе она окажется практически заперта в клетке без права голоса и возможности свободного передвижения.

Гордость и обида

Забыть о гордости в отношениях стоит, когда женщиной управляет обида. Девушки часто путают эти два чувства и занимаются подменой понятий. Когда любимый отказывается делать дорогой подарок по какой-то причине, барышня обижается, отворачивается, не отвечает на телефонные звонки и просит не тревожить ее. Она ведет себя горделиво. На самом деле ею руководит обида и нежелание уступать. Она пытается манипулировать своим мужчиной. Это приводит к ссорам и недопониманию.

Гордость и гордыня

Гордость — это чувство собственного достоинства, а гордыня — это желание превосходить над кем-то. Эти понятия сильно отличаются между собой. Но иногда женщины переходят черту и общаются с мужчиной, как с подчиненным, забывая о том, что партнер — это личность, а не кукла или марионетка. Женщины начинают командовать и перестают считаться с парнем или мужем.

Последствия

Горделивое поведение женщины отталкивает мужчину. Он перестает относиться к ней, как к любимой, а начинает остерегаться, будто жена — это начальница. Со временем отношения переходят в разряд деловых или просто прекращаются. Ни один мужчина не потерпит, чтобы им командовали или манипулировали.

Гордость нужна, она защищает и оберегает, но важно не перепутать ее с обидой или гордыней.