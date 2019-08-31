Почему не стыдно быть одинокой после 40 лет

Нередко случается так, что к 40 годам у женщины есть все — стабильный заработок, любимая работа, хороший дом, но нет… отношений. Друзья и коллеги, идя на поводу у стереотипов, обычно снисходительно смотрят на знакомых женщин в такой ситуации, а сами женщины начинают стыдиться своего одиночества. Хотя на самом деле нет ничего постыдного в том, чтобы быть одной после 40 лет. И вот почему.

Независимость

Вам не нужно спрашивать разрешения, чтобы встретиться с подругами, вы сами решаете, где проведете отпуск, и вам не нужно обсуждать каждое свое желание с партнером. Это делает вас свободней и счастливей.

Карьерный рост

Не отвлекаясь на бытовые проблемы, вы быстрее растете в профессиональном плане. И да, вы не задеваете чье-то мужское эго тем, что зарабатываете больше.

Ценность любви

В 40 лет вы явно не спутаете близость на одну ночь с чем-то более серьезным. Вы знаете, что такое токсичные отношения, и никогда в них не вступите. Иными словам у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите от партнера, и что сами можете ему предложить.

Забота о себе

Будучи замужем и имея детей, у женщин довольно часто не остается времени на уход за собой, ведь им в первую очередь нужно заботиться о близких людях. Вы же можете направлять всю свою энергию в собственное развитие — как в физическом, так и в духовном плане.