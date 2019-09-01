Как восстановиться после развода

Разрыв отношений — болезненный период для обеих сторон, и не важно, кто был инициатором и какова была причина. Итак, как помочь самой себе, когда кажется, что земля уходит из-под ног.

Примите свои чувства и не пытайтесь избегать их

Вы имеете право испытывать любые чувства: раздражение, гнев, страх, вину, грусть. Позвольте всем этим ощущениям существовать. Если хочется плакать, то тоже не стоит сдерживаться, после слез приходит облегчение и расслабление.

Осознайте причину разрыва

Важно всегда помнить, почему вы приняли решение расстаться. Вероятно, на то были свои причины, которые никуда не исчезли после расставания. Если вы относитесь к своему решению осознанно и ответственно, то это поможет вам не испытывать чувство вины и не повторять неудачный сценарий в новых отношениях.

Сосредоточьтесь на будущем

Прошлое вам неподвластно, но вы можете работать над настоящим и будущим, они полностью в ваших руках. Займитесь спортом, найдите новое увлечение, ухаживайте за собой каждый день. Отвлекитесь от обиды и злости и сосредоточьтесь на заботе о себе, это поможет вам отпустить ситуацию, пусть и не сразу.

Найдите того, кому можно пожаловаться

Развод — это утрата, и ее обязательно нужно проговорить, чтобы принять. Не удивляйтесь, если первое время вы будете сосредоточены только на ней. Хорошо, если у вас есть близкий человек, готовый всегда выслушать и поддержать. Если такого человека нет, обратитесь к психологу.

Воспринимайте случившееся как урок

Если вы проанализируете ваши отношения и повод их завершения, то, скорее всего, осознаете, что по-другому быть не могло. И это не значит, что с вами что-то не так. Возможно, когда-то вы сделали неправильный выбор, но теперь, пережив потерю и осознав ее причины, вы попытаетесь построить отношения с другим человеком по-новому.

Дайте себе отдохнуть

При этом вовсе не обязательно бросаться из одних отношений в другие, как делают многие. Наоборот, самое время отдохнуть от них и сосредоточиться на себе и своих желаниях и чувствах.