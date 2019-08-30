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То, что вы увидите на картине, расскажет о ваших скрытых страхах 

Рамблер 30 августа 2019
Картина расскажет о ваших скрытых страхах
Фото: Владимир Куш
Психологи отмечают, что тесты-изображения наиболее точно описывают ваши эмоции. Так, в Сети обсудили картинку, взглянув на которую, человек может определить свои скрытые страхи.
Нужно только понять, что на этой картинке вы видите первым? Ведь человеческий мозг не просто так выбирает тот или иной объект.

Сначала — нож

Если первым на картинке, вы видите нож, то ваши самые яркие страхи — болезни.
Подсознательно вы боитесь, что страдаете от недуга, о котором сами не знаете. Вас пугают страдания, которые испытывают больные. Вспомните, не слишком ли часто вы посещаете врачей, и «гуглите» симптомы.

Эффект бабочки

Сразу видите бабочку — боитесь предательства. Вы скрываете этот страх, но на самом деле всегда сомневаетесь в верности своих близких, любимых и друзей.

Гусеница как знак

Если первой вы видите гусеницу, то в глубине души вы боитесь и верите в мистические существа. Скорее всего вы не любите темноту и оставаться ночью одним. Одиночество также вас пугает.

Яблоко страха

Если ваш взгляд сразу остановился на яблоке, вы очень боитесь смерти.
Однако, психологи отмечают, что в данном случае больше всего вы боитесь потерять близких. Эти мысли частенько мучают вас, когда вы не можете больше получаса дозвониться до родных.
Женский форум
Психология
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