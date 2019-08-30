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Перезагрузка: проводим выходные наедине с собой 

WomanHit.ru 30 августа 2019
Перезагрузка: проводим выходные наедине с собой
Фото: depositphotos.com
Отправляем детей к бабушкам, а мужа на дачу и посвящаем два дня только себе.
В череде повторяющихся суток, когда с полузакрытыми глазами вы готовите семье завтрак, потом провожаете детей в сад и школу, работаете и выполняете домашние дела, вся страсть к жизни исчезает. Кажется, будто вы загнанная белка в колесе, тогда как другие то и делают, что отдыхают на курортах и ходят по магазинам. Вот только правда в том, что причина вашей неудовлетворенности — вы сама, которая разучилась себя любить. Воспитываем эту полезную привычку заново, проведя выходные по плану WomanHit.ru.

Идем к врачу

Побудем занудами и вспомним про медицину. Часто причина постоянной усталости, апатии и раздражительности кроется в гормональном нарушении. Проверьтесь у гинеколога и эндокринолога, чтобы быть уверенной в богатырском здоровье. Еще лучше — зайти на сеанс к психологу и проконсультироваться насчет антидепрессантов. Если врач обнаружит временный сбой или даже серьезное заболевание, не расстраивайтесь. Поблагодарите себя за сознательность и врача за то, что своевременно обнаружил проблемы со здоровьем. После лечения вам станет жить в разы проще.

Радуем себя сами

Вспомните, сколько раз вы отказывались купить новое платье или пойти на маникюр, лишь бы дать как можно больше ребенку — новую игрушку, поход в зоопарк или сладости. Теперь побудьте ребенком для самой себя — той, за кем нужно ухаживать, кого баловать и оберегать. Позвольте ужин в любимом кафе, поход на шопинг или небольшой отпуск на море. Психологи называют это свиданием с самой собой и советуют проводить его не реже раза в месяц.

Приводим в порядок мысли

Когда у человека в порядке все сферы жизни — от любви до карьеры — ему хочется летать. Постарайтесь собрать воедино хорошие моменты за последний год и ввести правило: каждый день записывать по три «спасибо» в блокнот. Благодарите себя, близких, коллег и случайных прохожих за добрые дела, которые они сделали для вас и окружающего вас мира. Такое упражнение помогает настроить фокус на добрые моменты и понять, что жизнь прекрасна.
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