Женские имена, которые гарантируют карьерный успех

Обладательницы этих имен рождены для того, чтобы руководить другими, и как правило, им это отлично удается.

Мария

Имя не теряет популярность на протяжении двух тысяч лет, и является самым распространенным в мире, если учитывать все его варианты. Традиционный перевод с еврейского значит «госпожа», хотя есть и другие трактовки. Марию отличает сила воли, принципиальность, чувство собственного достоинства, умение вызывать симпатию. Маши уверенны в себе, заботливы и не боятся ответственности, умеют принимать решения и организовывать других. Наверно поэтому они — превосходные руководители, особенно в бизнесе, педагогике и медицинской сфере.

Кира

Редкое имя греческого происхождения, которое также означает «госпожа». Жесткий характер, наблюдательность, аналитический склад ума, хладнокровие и колоссальная целеустремленность помогают Кире стремительно достигать карьерных вершин. Такую начальницу чаще уважают, чем любят, но и слушаются беспрекословно. Кира особенно удачлива в профессиональном спорте.

Татьяна

Древнегреческое имя переводится как «устроительница» и идеально описывает характер, судьбу и амбиции обладательницы имени. Таня с юных лет старается управлять окружающими и частенько ей это удается — упрямства ей не занимать, переубедить она может кого угодно. Практическая хватка, расчетливость и предусмотрительность позволяют ей быстро преодолевать ступени карьерной лестницы.

Виктория

Это имя носила древнеримская богиня победы, аналог греческой Ники. И Виктория оправдывает ожидания окружающих — она необыкновенно удачлива в любой профессии, особенно творческой. Самостоятельность и амбиции обычно приводят ее к созданию собственного дела, где она будет сама себе хозяйкой. Виктории свойственен оригинальный подход к любому делу, решительность, умение ставить и решать глобальные задачи.