Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женские имена, которые гарантируют карьерный успех 

Рамблер 11 часов назад
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Фото: Кадр из сериала "Виктория"
Обладательницы этих имен рождены для того, чтобы руководить другими, и как правило, им это отлично удается.

Мария

Имя не теряет популярность на протяжении двух тысяч лет, и является самым распространенным в мире, если учитывать все его варианты. Традиционный перевод с еврейского значит «госпожа», хотя есть и другие трактовки. Марию отличает сила воли, принципиальность, чувство собственного достоинства, умение вызывать симпатию. Маши уверенны в себе, заботливы и не боятся ответственности, умеют принимать решения и организовывать других. Наверно поэтому они — превосходные руководители, особенно в бизнесе, педагогике и медицинской сфере.

Кира

Редкое имя греческого происхождения, которое также означает «госпожа». Жесткий характер, наблюдательность, аналитический склад ума, хладнокровие и колоссальная целеустремленность помогают Кире стремительно достигать карьерных вершин. Такую начальницу чаще уважают, чем любят, но и слушаются беспрекословно. Кира особенно удачлива в профессиональном спорте.

Татьяна

Древнегреческое имя переводится как «устроительница» и идеально описывает характер, судьбу и амбиции обладательницы имени. Таня с юных лет старается управлять окружающими и частенько ей это удается — упрямства ей не занимать, переубедить она может кого угодно. Практическая хватка, расчетливость и предусмотрительность позволяют ей быстро преодолевать ступени карьерной лестницы.

Виктория

Это имя носила древнеримская богиня победы, аналог греческой Ники. И Виктория оправдывает ожидания окружающих — она необыкновенно удачлива в любой профессии, особенно творческой. Самостоятельность и амбиции обычно приводят ее к созданию собственного дела, где она будет сама себе хозяйкой. Виктории свойственен оригинальный подход к любому делу, решительность, умение ставить и решать глобальные задачи.
Женский форум3
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком15
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
6 приемов, которые помогут человеку казаться умнее
6 приемов, которые помогут человеку казаться умнее1
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение