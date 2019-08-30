Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 фраз, которые никогда не скажет умный человек 

СОК.медиа 30 августа 2019
5 фраз, которые никогда не скажет умный человек
Фото: СОК.медиа
Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось жалеть о сказанных словах. Некоторые фразы порой кажутся безобидными, но глубоко ранят других людей.

«У тебя уставший вид»

На самом деле мы не имеем никакого представления о том, что в реальности происходит в жизни других людей. Подобная фраза дает понять человеку, что все вокруг знают о его проблемах.
Внешний вид может выдавать то, что у людей творится в душе, но об этом лучше не говорить. Спросите лучше у человека: «У вас все в порядке?». Так вы покажите ему, что вы переживаете и вам не все равно.

«Ты для него слишком хороша»

Этой фразой обычно утешают подругу, пережившую разрыв отношений с молодым человеком. На самом деле она звучит, как оскорбление для женщины. Она воспринимает ее, как свидетельство того, что у нее нет вкуса и она вообще не разбирается в людях. Ей кажется, что ее обвиняют в том, что она сама выбрала такого парня и столько времени на него потратила бессмысленно.
В этом случае девушке лучше сказать: «Он многое потерял».

«Ты так похудел, что даже помолодел!»

Этот комплимент представит вас не в лучшем свете перед собеседником. Особенно неприятно его будет слышать человеку, который всегда комплексует из-за своих лишних килограммов. Очередное упоминание о его проблеме сразу вызовет негативные эмоции. Если вы не хотите нажить себе врага, не используйте подобной фразы.
Дополнив речь напоминанием женщине о ее возрасте, вас будут ждать большие неприятности.

«Не обижайтесь, но…»

Начиная речь с подобной фразы, вы сразу подготавливаете человека к самозащите. Двойное отрицание переводит разговор в негативное русло. Все, что сказано будет дальше, для собеседника не будет иметь никакого смысла.
Не используйте подобную фразу, если не хотите вывести человека из себя и испортить с ним отношения.

«Я всего добился сам»

С самого рождения нас окружают люди, которые в разной степени влияют на наше развитие и становление в жизни. Говоря эту фразу, вы обесцениваете их вклад и обижаете. Вы вправе делать свои выводы из происходящего с вами в жизни, но отрицать помощь других некрасиво. Умный человек никогда не скажет подобной фразы.
Лучше говорите: «Благодаря моим родителям и поддержке близких людей я смог всего добиться в жизни». Так вы будете правы и никого не обидите.
СОК.медиа: последние новости
Близость есть, но муж совсем не целует. Что не так? Близость есть, но муж совсем не целует. Что не так? 5 главных признаков кризиса среднего возраста у мужчины 5 главных признаков кризиса среднего возраста у мужчины Стоит ли женщине забыть о гордости в отношениях? Стоит ли женщине забыть о гордости в отношениях?
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком15
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех3
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение