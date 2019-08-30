5 фраз, которые никогда не скажет умный человек

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось жалеть о сказанных словах. Некоторые фразы порой кажутся безобидными, но глубоко ранят других людей.

«У тебя уставший вид»

На самом деле мы не имеем никакого представления о том, что в реальности происходит в жизни других людей. Подобная фраза дает понять человеку, что все вокруг знают о его проблемах.

Внешний вид может выдавать то, что у людей творится в душе, но об этом лучше не говорить. Спросите лучше у человека: «У вас все в порядке?». Так вы покажите ему, что вы переживаете и вам не все равно.

«Ты для него слишком хороша»

Этой фразой обычно утешают подругу, пережившую разрыв отношений с молодым человеком. На самом деле она звучит, как оскорбление для женщины. Она воспринимает ее, как свидетельство того, что у нее нет вкуса и она вообще не разбирается в людях. Ей кажется, что ее обвиняют в том, что она сама выбрала такого парня и столько времени на него потратила бессмысленно.

В этом случае девушке лучше сказать: «Он многое потерял».

«Ты так похудел, что даже помолодел!»

Этот комплимент представит вас не в лучшем свете перед собеседником. Особенно неприятно его будет слышать человеку, который всегда комплексует из-за своих лишних килограммов. Очередное упоминание о его проблеме сразу вызовет негативные эмоции. Если вы не хотите нажить себе врага, не используйте подобной фразы.

Дополнив речь напоминанием женщине о ее возрасте, вас будут ждать большие неприятности.

«Не обижайтесь, но…»

Начиная речь с подобной фразы, вы сразу подготавливаете человека к самозащите. Двойное отрицание переводит разговор в негативное русло. Все, что сказано будет дальше, для собеседника не будет иметь никакого смысла.

Не используйте подобную фразу, если не хотите вывести человека из себя и испортить с ним отношения.

«Я всего добился сам»

С самого рождения нас окружают люди, которые в разной степени влияют на наше развитие и становление в жизни. Говоря эту фразу, вы обесцениваете их вклад и обижаете. Вы вправе делать свои выводы из происходящего с вами в жизни, но отрицать помощь других некрасиво. Умный человек никогда не скажет подобной фразы.

Лучше говорите: «Благодаря моим родителям и поддержке близких людей я смог всего добиться в жизни». Так вы будете правы и никого не обидите.