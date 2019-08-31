Еврейская мудрость, которая помогает жить лучше

Главная еврейская мудрость, придерживаясь которой, можно жить лучше

Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о еврейской мудрости, которая поможет вам лучше жить.

Путь этой нации никогда не был легким, но, тем не менее, они приспосабливались и неплохо так устраивались. А все благодаря практичности, здоровому цинизму и умению включать оптимизм. Евреи славятся не только своим умением создавать богатство и приумножать деньги. Они еще неисправимые оптимисты, о чем свидетельствуют многочисленные еврейские пословицы и цитаты.

По-настоящему мудрые люди умеют смотреть на ситуацию как бы издалека, стратегически. В масштабах целой жизни даже серьезная финансовая потеря это не так уж и страшно. Чем горевать из-за нее и тратить на это энергию, лучше копить силы для нового рывка.

Когда в жизни случаются денежные потери, обломы или похожая ситуация случается у близких людей, всегда стоит повторять самую любимую еврейскую мудрость, если пропали, утеряны или украдены деньги или другие материальные ценности. Просто скажите: «Господи, спасибо, что взял деньгами».

Деньги это не самоцель, это просто инструмент. Никто не спорит, инструмент этот очень важный и нужный, но он восполняемый. Денежные потери это не самое страшное в жизни. Не стоит забывать еврейского счастья, это когда всё идёт против вас, но с оптимизмом, вы из огромного провала сможете позже получить несметные богатства.