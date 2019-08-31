6 приемов, которые помогут человеку казаться умнее

6 приёмов, которые помогут человеку в компании казаться умнее

Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о приёмах, которые помогут вам казаться умнее в компании.

№1. Оденьтесь просто и не броско

Меньше броских украшений, умеренный макияж, сдержанные цвета. Как ни крути, встречают по одежке. Если у вас не сфера развлечений и не какое-то специфическое мероприятие, то лучше выглядеть проще. Это как раз прибавляет солидности.

№2. Больше молчите

Помните многовековую истину: «Молчи, за умного сойдёшь?». Да, это как раз оно. Это не призыв вообще всегда молчать. Но когда не уверены в правоте своих слов, лучше сначала обдумать, только потом высказываться.

№3. Демонстрируйте навыки активного слушания

Внимательно смотрите на собеседника, кивайте, задавайте уточняющие вопросы, резюмируйте, перефразируйте. Эта техника помогает расположить к себе собеседника. Но она еще помогает создать о человеке благоприятное впечатление, ведь он выглядит вдумчивым.

№4. Забудьте фразы «не знаю», «это не для меня»

Если спрашивают ваше мнение, а вы реально не в теме вопроса, то лучше уйти более изысканно. Например, сказать, что сначала пообщаетесь со знакомым экспертом на эту тему, потом сможете высказать мнение. Или, что пока не готовы ответить, знаете мало фактов.

№5. Переводите собеседника на «свою территорию»

По любому, у вас есть темы, в которых вы хорошо ориентируетесь, которые вам интересны. Плавно, в несколько шагов, переведите беседу на эту сторону. Например, рассмотрите проблему со своей точки зрения, но не хвастаясь при этом.

№6. Смейтесь над шутками уважаемых в данной компании людей

Этим классическим приемом вы не только расположите к себе главного, но и продемонстрируете, что вы в теме, что понимаете, о чем речь.