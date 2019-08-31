Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 приёмов, которые помогут человеку в компании казаться умнее 

express-novosti.ru 15 часов назад
6 приемов, которые помогут человеку казаться умнее
Фото: Кадр из фильма "Полночь в Париже"
Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о приёмах, которые помогут вам казаться умнее в компании.

№1. Оденьтесь просто и не броско

Меньше броских украшений, умеренный макияж, сдержанные цвета. Как ни крути, встречают по одежке. Если у вас не сфера развлечений и не какое-то специфическое мероприятие, то лучше выглядеть проще. Это как раз прибавляет солидности.

№2. Больше молчите

Помните многовековую истину: «Молчи, за умного сойдёшь?». Да, это как раз оно. Это не призыв вообще всегда молчать. Но когда не уверены в правоте своих слов, лучше сначала обдумать, только потом высказываться.

№3. Демонстрируйте навыки активного слушания

Внимательно смотрите на собеседника, кивайте, задавайте уточняющие вопросы, резюмируйте, перефразируйте. Эта техника помогает расположить к себе собеседника. Но она еще помогает создать о человеке благоприятное впечатление, ведь он выглядит вдумчивым.

№4. Забудьте фразы «не знаю», «это не для меня»

Если спрашивают ваше мнение, а вы реально не в теме вопроса, то лучше уйти более изысканно. Например, сказать, что сначала пообщаетесь со знакомым экспертом на эту тему, потом сможете высказать мнение. Или, что пока не готовы ответить, знаете мало фактов.

№5. Переводите собеседника на «свою территорию»

По любому, у вас есть темы, в которых вы хорошо ориентируетесь, которые вам интересны. Плавно, в несколько шагов, переведите беседу на эту сторону. Например, рассмотрите проблему со своей точки зрения, но не хвастаясь при этом.

№6. Смейтесь над шутками уважаемых в данной компании людей

Этим классическим приемом вы не только расположите к себе главного, но и продемонстрируете, что вы в теме, что понимаете, о чем речь.
express-novosti.ru: последние новости
Главная еврейская мудрость, придерживаясь которой, можно жить лучше Главная еврейская мудрость, придерживаясь которой, можно жить лучше 5 женских имен, к которым деньги «липнут» с рождения 5 женских имен, к которым деньги «липнут» с рождения Психологические уловки, которые помогут человеку понравиться своему собеседнику Психологические уловки, которые помогут человеку понравиться своему собеседнику
Женский форум1
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком15
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех3
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение