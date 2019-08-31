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5 женских имен, к которым деньги «липнут» с рождения 

express-novosti.ru 12 часов назад
5 женских имен, которые привлекают деньги
Фото: express-novosti.ru
Если заглянуть в журнал Forbes, то среди прочих представителей богатейших людей планеты можно встретить немало и женских имен. Примечательным же эксперты в области эзотерики называют тот факт, что чаще всего в данных рейтингах встречаются 5 женских имен, обладательницы которых наверняка могут себе ни в чем не отказывать.
Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости», в свою очередь, прислушались к мнению эзотериков, и спешат поведать своему читателю о том, каким же женским именам с самого рождения начинает везти в финансовом вопросе.

Елена

Женщин, которые носят имя Елена и при этом имеют финансовый достаток, можно насчитать превеликое множество. И, если помониторить информационное пространство, то можно увидеть, что это неизменно целеустремленные представительницы прекрасной половины человечества. Елена не просто умеет зарабатывать деньги, но точно знает, какие инструменты использовать для достижения поставленных целей. И это о них говорят, что жилка предпринимательства у них появляется с первым вздохом, поэтому они никогда не будут влачить жалкое существование и, тем более, зависеть от мужчин.

Татьяна

Женщин с этим именем также можно найти в огромном количестве среди представителей от бизнеса. Причем нередко Татьяны являются руководителями довольно крупного и серьезного предприятия, что наделяет их статусом долларовых миллионеров. Обусловлено это тем, что они с рождения получают сильную энергетику, делающую из них отличных руководителей и позволяющую им на протяжении длительного времени оставаться на пике востребованности и финансового благополучия. Свою лепту вносит и постоянная заряженность Татьян на успех, что неизменно приносит свои плоды.

Наталья

Это еще одно женское имя, обладательницы которого с рождения не знают, что такое бедность. Обусловлено это не только притягательной силой имени, но и обладанием у Наталий черт характера, которые больше присущи успешным мужчинам. В частности, здесь речь идет о таких качествах, как стойкость, упрямство, настойчивость. А это значит, что активный и стабильный доход им на протяжении всей жизни гарантирован.

Лидия

Это имя считается не самым популярным на постсоветском пространстве, и зря. Ведь среди женщин, которым родители дали имя Лидия, можно найти довольно внушительное количество финансово успешных представительниц прекрасного пола. И дело здесь даже не в том, что их обладательницам получается с легкостью строить свою бизнес-империю. Если в этом плане у них ничего не выходит, то они запросто могут выйти замуж за очень успешного мужчину.

Ольга

Обладательница имени Ольга — это женщина, способная делать деньги буквально из воздуха. Причем такой дар обладательницы имени получают по праву своего рождения. Не вследствие приверженности к тому или иному знаку зодиака, хотя это тоже имеет значение. В данном случае Ольгам стоит благодарить своих родителей, которые подарили им не только жизнь, но и право носить это имя. Как следствие, они сполна пользуются даром своего уникального имени, а деньги в их кошельке никогда не иссякают.
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