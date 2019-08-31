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Поведение, которое выдает дешевую женщину 

Рамблер 5 часов назад
Поведение, которое выдает дешевую женщину
Фото: Кадр из фильма "О чем еще говорят мужчины"
На самом деле, дешевую женщину обнаруживает вовсе не цена туфель или модель айфона. Мы расскажем о самых ярких признаках, на которые сама девушка часто не обращает внимания. А зря.
Подчеркнутое высокомерие к обслуживающему персоналу. Такие женщины позволяют себе хамить официантам, продавцам, администраторам гостиниц, таксистам.
Пренебрежительное отношение к провинции. Для дешевой женщины в России есть только один приличный город — это Москва. О других городах она говорит с ехидной усмешкой. При этом чаще всего она сама тоже провинциалка, но тщательно это скрывает.
Дешевая женщина ведет себя в общественном месте так, как будто бы вокруг никого нет. Она поправляет колготки и бретельки бюстгальтера на виду у всех, громко разговаривает по телефону, может затеять ссору с собеседником в людном месте.
Ее речь пересыпана жаргоном и нецензурными выражениями.
Круглосуточная трансляция всех аспектов своей жизни в социальных сетях. У нее десятки аккаунтов, она ежедневно публикует гигабайты фотографий несравненной себя с атрибутами роскоши — например, на фоне чужих дорогих автомобилей. Судить о реальном достатке по этим снимкам нельзя, ведь такие женщины фотографируются только в статусных местах. Дополнительный штрих — любовь к публичному оголению.
Вызывающее поведение в клубе. Такая женщина непременно попытается взобраться на барную стойку или найти шест, чтобы продемонстрировать свою раскованность и красоту. Правда, чаще добивается обратного эффекта. Да и удержаться на каблуках после коктейлей трудно.
Неуместный внешний вид. Дешевая женщина всегда стремится быть «при параде», даже когда дефилирует по направлению к мусорным бакам. Она ездит в метро в шубе, купленной в кредит или выпрошенной у мужчины, и сходит с ума от брендовых вещей. При этом своего стиля у нее нет.
Дешевая женщина не выходит в свет без боевой раскраски. И неважно, что кричащий макияж и маникюр делают ее вульгарной, и смотрятся особенно нелепо с неухоженными волосами и кожей.
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