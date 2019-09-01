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10 слов, которые привлекают успех и удачу 

Стерлеград 16 часов назад
10 слов, которые привлекают успех и удачу
Фото: Стерлеград
Для достижения счастья не совсем обязательно прикладывать титанические усилия, пишут экспертные СМИ. Главное в жизни — это позитивный настрой. Эксперты посоветовали, с помощью каких слов и установок можно привлечь Фортуну.

1. Судьба

Это слово самое главное, которое сильнее остальных влияет на бытие и мироощущение людей. С помощью данного слова можно изменить свою судьбу. Произносить его следует четко, с уверенностью в том, что вы хозяин собственной жизни и управляете своей судьбой сами.

2. Счастье

Это то, к чему вы стремитесь, поэтому это слово следует повторять чаще. Основной целью вашей жизни является достижение счастья, поэтому на нем следует концентрировать свое внимание ежедневно. Повторять слово необходимо четко и уверенно, например: «Я достоин счастья». С каждой фразой вы приближаетесь к своей мечте.

3. Страсть

Сильное чувство, которое сбивает с ног. Но страсть может проявляться по отношению к работе, жизни, хобби. Данное слово является символом увлеченности процессом. Страсть — это сильная любовь с нотками влечения. Оно помогает справляться со стереотипами и открывает человеку новый мир.

4. Любовь

Любовь ко всему миру — это главный фактор успеха. Счастье приходит к тем, кто излучает энергию и открыт душой. Не стоит бояться признаваться в любви к людям, Богу, Вселенной, жизни. Если повторять это слово как можно чаще, вскоре счастье настигнет вас.

5. Процветание

Произносить это слово необходимо как можно чаще, если вы хотите преуспеть в духовной и материальной сферах жизни. Процветания также можно желать себе, другим людям и миру.

6. Спасибо

Этим словом вы выражаете благодарность миру, дарите благо, демонстрируете, что можете отдавать, а не только брать у вселенной. Вселенная обязательно примет во внимание ваши слова благодарности, сказанные вами за помощь, за добрые слова, за предоставленные судьбой возможности.

7. Победа

Чтобы оставаться победителем в любой ситуации, необходимо верить в силу данного слова. Необходимо запрограммировать себя на успех словами «Я одержу победу сегодня». Вот увидите, что вы обязательно добьетесь желаемого.

8. Уверенность

Счастье приходит к уверенным людям. Нельзя добиться успеха, если вы сомневаетесь в себе. Пока вы боитесь проиграть, у вас очень мало шансов стать счастливым. Уверенность в своих силах придаст энергии. Почаще напоминайте себе, что вы можете все.

9. Доверие

Чтобы добиться счастья, следует верить, что оно возможно. Необходимо доверять самому себе и судьбе. Без доверия невозможно добраться до вершины успеха. Перед любым важным делом стоит напомнить себе, что верите в себя, жизнь и мир.

10. Надежда

Для многих она остается единственным мотиватором в жизни. Надежда наделяет людей уверенностью в том, что все сложится прекрасно и радостно. Чудеса случаются каждый день.
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