Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему у вас не складываются серьезные отношения с мужчинами 

Рамблер 45 минут назад
Почему у вас не складываются отношения с мужчинами
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"
Ошибки, которые мешают вам наслаждаться отношениями в полной мере.

Вам сложно быть собой

Когда отношения только начинаются, желание понравиться — обоюдно для влюбленных. Такое стремление нормально, но только до тех пор, пока оно не заходит слишком далеко. Для многих открыто выражать свои желания и потребности — сложная задача. Скорее всего, дело в воспитании: вам с самого детства говорят, что угождать родителям (и не только!) — правильно, а думать о себе — эгоистично. Вы привыкли действовать определенным образом, даже не задумываясь, идет ли это на пользу отношениям с окружающими, в том числе с мужчинами.
Если вы поймали себя на том, что в отношениях вам хочется казаться лучше, чем вы есть на самом деле, — это тревожный сигнал. Во-первых, партнеру ваша лучшая версия себя может казаться не такой уж привлекательной, а, наоборот, чрезмерной, наигранной и даже отталкивающей. Во-вторых, стараться понравиться и получить одобрение — очень сложно, особенно если делать это в режиме нон-стоп. Рано или поздно это приведет к крупной ссоре или даже расставанию.

Вы не разговариваете об отношениях

Основой чуть ли не всех семейных конфликтов становятся разногласия и проблемы, которые вы не можете озвучить друг другу. Часто вам проще промолчать и обидеться, чем признаться, что именно вас не устраивает. В таком случае партнер остается в неведении и не может ни извиниться, ни объясниться, ни исправить свое поведение в будущем. Напряжение в паре нарастает с каждой ссорой и часто ведет к расставанию, поскольку обоим партнерам кажется, что выхода нет.
Самый простой способ наладить контакт с партнером, честно признаться, что именно вас не устраивает в отношениях. И делать это лучше через так называемые Я-сообщения. Они не дают оценку поступкам партнера, а только проясняют ваши чувства. Например, "мне обидно, когда ты шутишь надо мной в большой компании" или "я злюсь, когда ты не делаешь, то что обещал". По сути такие слова — констатация факта, именно поэтому на них сложно разозлиться в ответ и очень сложно не понять.

Вы следуете не своим идеалам

Это основная проблема современного мира, в котором девушкам навязывают определенное отношения к браку и серьезным отношениям в целом. Предыдущие поколения жили по своим правилам и не готовы принимать изменившиеся условия, поэтому гинекологи все еще могут говорить о "часиках, которые тикают" и о проблемах старородящих, мама с папой регулярно уточняют, почему в 30 лет вы все еще не замужем, а бабушка считает, что "мужики все козлы, но род продолжить нужно".
Не всегда легко разобраться, где ваши истинные желания, а где навязанные обществом установки. В результате вы часто следуете последним и ищете мужа, а не любимого человека, выходите замуж и рожаете детей, потому что время поджимает, а не потому что вы осознанно к этому пришли. Естественно, что в таких условиях о любви и счастье речь идет далеко не в первую очередь.

Вы ждете принца

Это очень банальная история для девушек, которые с самой молодости считают, что у них волшебным образом будет все. Вероятно, это ошибки воспитания родителей или даже целой культуры. Для того, чтобы построить успешные отношения (если вам вообще это нужно!), необходимо много стараться. И к тому же перестать верить в идеального спутника, которого не существует, и рано или поздно вам придется чем-то поступиться.
Как Александр Семчев сумел похудеть на 100 кг
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять признаков того, что женщина начала стареть
Пять признаков того, что женщина начала стареть2
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть