Почему у вас не складываются отношения с мужчинами

Почему у вас не складываются серьезные отношения с мужчинами

Ошибки, которые мешают вам наслаждаться отношениями в полной мере.

Вам сложно быть собой

Когда отношения только начинаются, желание понравиться — обоюдно для влюбленных. Такое стремление нормально, но только до тех пор, пока оно не заходит слишком далеко. Для многих открыто выражать свои желания и потребности — сложная задача. Скорее всего, дело в воспитании: вам с самого детства говорят, что угождать родителям (и не только!) — правильно, а думать о себе — эгоистично. Вы привыкли действовать определенным образом, даже не задумываясь, идет ли это на пользу отношениям с окружающими, в том числе с мужчинами.

Если вы поймали себя на том, что в отношениях вам хочется казаться лучше, чем вы есть на самом деле, — это тревожный сигнал. Во-первых, партнеру ваша лучшая версия себя может казаться не такой уж привлекательной, а, наоборот, чрезмерной, наигранной и даже отталкивающей. Во-вторых, стараться понравиться и получить одобрение — очень сложно, особенно если делать это в режиме нон-стоп. Рано или поздно это приведет к крупной ссоре или даже расставанию.

Вы не разговариваете об отношениях

Основой чуть ли не всех семейных конфликтов становятся разногласия и проблемы, которые вы не можете озвучить друг другу. Часто вам проще промолчать и обидеться, чем признаться, что именно вас не устраивает. В таком случае партнер остается в неведении и не может ни извиниться, ни объясниться, ни исправить свое поведение в будущем. Напряжение в паре нарастает с каждой ссорой и часто ведет к расставанию, поскольку обоим партнерам кажется, что выхода нет.

Самый простой способ наладить контакт с партнером, честно признаться, что именно вас не устраивает в отношениях. И делать это лучше через так называемые Я-сообщения. Они не дают оценку поступкам партнера, а только проясняют ваши чувства. Например, "мне обидно, когда ты шутишь надо мной в большой компании" или "я злюсь, когда ты не делаешь, то что обещал". По сути такие слова — констатация факта, именно поэтому на них сложно разозлиться в ответ и очень сложно не понять.

Вы следуете не своим идеалам

Это основная проблема современного мира, в котором девушкам навязывают определенное отношения к браку и серьезным отношениям в целом. Предыдущие поколения жили по своим правилам и не готовы принимать изменившиеся условия, поэтому гинекологи все еще могут говорить о "часиках, которые тикают" и о проблемах старородящих, мама с папой регулярно уточняют, почему в 30 лет вы все еще не замужем, а бабушка считает, что "мужики все козлы, но род продолжить нужно".

Не всегда легко разобраться, где ваши истинные желания, а где навязанные обществом установки. В результате вы часто следуете последним и ищете мужа, а не любимого человека, выходите замуж и рожаете детей, потому что время поджимает, а не потому что вы осознанно к этому пришли. Естественно, что в таких условиях о любви и счастье речь идет далеко не в первую очередь.

Вы ждете принца

Это очень банальная история для девушек, которые с самой молодости считают, что у них волшебным образом будет все. Вероятно, это ошибки воспитания родителей или даже целой культуры. Для того, чтобы построить успешные отношения (если вам вообще это нужно!), необходимо много стараться. И к тому же перестать верить в идеального спутника, которого не существует, и рано или поздно вам придется чем-то поступиться.