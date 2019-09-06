Женщины рассказали, что творят «на гормонах»

Женщины признались в дикостях, которые творили «на гормонах»

Большинство женщин хоть раз оправдывали свое хмурое или агрессивное настроение гормонами или предменструальным синдромом. Поэтому очень многие верят в стереотип о женщинах, которые под влиянием особых гормонов не могут контролировать свои эмоции. Но только вот медики не нашли пока точных доказательств, что женщина может сойти с ума от гормонального всплеска.

Профессор Марти Хазелтон объяснил, что гормоны не делают нас иррациональными, они просто «подталкивают» человека, а этого становится достаточно, чтобы он вытворил какую-нибудь странность.

Так, одна из пользовательниц Twitter задала женщинам вопрос: «Какую самую странную вещь ты когда-либо делала при ПМС, беременности или под влиянием гормонов?».

В Сети поспешили поделиться своими историями. Одна женщина рассказала, что всерьез ушла от мужа и детей, потому как они съели ее печенья. Просто собрала абсолютно все свои вещи и вышла из дома.

«Я пыталась сделать омлет, но он получился настолько невкусным, что я истерично плакала, когда ела его. По телевизору в тот момент шла реклама об осликах, с которыми плохо обращаются. Снова зарыдала. Я решила действовать, позвонила туда, и теперь уже три года мне приходится материально помогать ослику по имени Фред…», — рассказала девушка.

Другая девушка будучи беременной рыдала в банке, потому что автомат «зажевал» ее карту. Ей помогли и завели новую, а потом она нашла старую карту в кошельке. Оказалось, что она сунула в банкомат проездной.

«Однажды мой муж так громко испустил газы, что я испугалась и заплакала. Он начал смеяться, а у меня начался плач-истерика и я попросила развода, заявив, что надо выставить дом на продажу. Потом я снова заплакала, потому что стану бездомной. Из-за газов…», — поделилась еще одна женщина.

Остальные девушки рыдали навзрыд из-за «ненавидящего взгляда собаки», по ошибке купленных креветок или из-за того, что очень хотелось курицы.

«Мне так захотелось сыра, что я решила его украсть. Найдя нужный кусок сыра в магазине, я схватила его и убежала. Не знаю, что со мной было…», — призналась одна из женщин.

Еще одна женщина не поделила с мужем горбушку от хлеба и решила выкинуть ее собаке, чтоб любимая часть буханки не досталась никому.