Школьники по гороскопу: кто есть кто за партой

Совсем недавно злые, зареванные девочки с бантиками и мальчики с тяжелыми портфелями в очередной раз пошли праздновать День знаний. Мы безмерно радуемся, что наши Дни знаний отгремели уже давно и с приятной ностальгией вспоминаем всех тех ребят, которые учились с нами. Кстати, кто из них кем был в зодиакальном круге?

Овен

Сначала Овен закончила девять классов, а после последнего звонка вместе с тем самым раком свистела с горы. И тут Овна нужно поблагодарить, потому что в тот день, когда она получит аттестат о завершении 11 классов, пойдет дождь из горелых лягушек и под песни Агузаровой начнут скакать всадники апокалипсиса. Поэтому тихо радуемся за Овна и не даем ей считать себя умной: вдруг в ПТУ поступать пойдет.

Телец

Еще один претендент на школьную справку вместо диплома. Товарищ Телец еще в детстве определилась, что она не умная, а красивая, поэтому не видит смысла в том, чтобы просиживать свою молодость за школьной партой. В школу она ходит исключительно, чтобы очаровывать старшеклассников из состоятельных семей, строить модельную карьеру, фотографируясь для школьной газеты и выступать везде, куда не зовут. Как она получила аттестат — большая загадка.

Близнецы

Тот ребенок, которого нужно довозить до школы, доводить до класса, иначе по пути к школе она свернет на рок-концерт, в кино, в театр или на какую-нибудь утреннюю тусовку. Учится хорошо только по тем предметам, которые позволят поступить в универ, на другие же ходит ради новых впечатлений — доводит учителей, спаивает одноклассников, рисует на партах.

Рак

Маниакальная отличница. Рак не понимает, зачем ей нужны пятерки в аттестате по всем предметам, но чувствует, что это необходимо. На уроках тянет руку выше всех, поправляет учителя и каждый день просит устроить всему классу тест. Ненавидят ее все, даже преподаватели, поэтому одиннадцатый класс она заканчивает, периодически посещая психолога.

Лев

Несмотря на тот факт, что учится плохо, требует от учителей похвалы, восхищения и пятерок. Обычно в ход идут шантаж, психологические пытки и преследование. Именно таких образом Львица заканчивает школу с красным дипломом, килограммами благодарственных писем и подписанием расписки, что она в эту школу своих детей не приведет.

Дева

Не удивительно, что Дева учится на отлично. Но образование — не единственная для нее цель в стенах школы. Она строит свою «подпольную империю», торгуя канцелярскими товарами, обедом из дома и контрольными работами. Поэтому к концу учебы, помимо красного аттестата, она имеет свою первую машину и личных рабов, которые не могли расплатиться с ней за все контрольные работы.

Весы

Логика, эстетика и страх перед родителями — три кита, на которых держится желание учиться. И если в восьмом-девятом классе красотка не влюбится в отъявленного плохиша, то и аттестат получит, и в университет пойдет, а если нет — то любовь и счастье…до совершеннолетия.

Скорпион

Держит в страхе и мальчиков, и девочек, и учителей. Приходит на уроки подшофе и спит, соблазняет старшеклассников, выколачивает деньги из ребят, что помладше. На удивление заканчивает в школу, по волшебству (а как иначе?) поступает в универ и становится бизнесвумен, руководствуясь на работе теми же методами, что и в школе.

Стрелец

Уникум. Учится, потому что интересно. Зубрит биологию и физику, как безумный поглощает знания, зато пытается не умереть от скуки и звуков голоса учительницы на литературе и обществознании. Единственный минут — память аквариумной рыбки.

Козерог

Та зубрилка, которая и понимает плохо, и всем одноклассникам не нравится. Следовательно, ни умственные, ни социальные способности не развивает. Заканчивает школу благодаря молитвам мамы.

Водолей

Ребенок, которому везде надо. Ходит в музыкальную школу, театральный кружок, участвует во всех спортивных соревнованиях, читает стихи на каждой линейке, староста класса — тоже она. Под слезы родителей заканчивает учебу на тройки, зато строит феноменальную карьеру: либо актриса Большого театра, либо погорелого.

Рыбы

Самая скромная и спокойная девочка в классе. Вечно краснеет, когда с ней начинают говорить живые существа, получает сердечный приступ, когда идет к доске. Зато учится прекрасно и иногда дает списать Козерожке.