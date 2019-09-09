Странное извращение российских женщин

А ведь именно из-за такого отношения к самой себе женщина потом имеет кучу проблем со здоровьем и вынуждена еженедельно бегать к врачам. Нашим женщинам пора бросать культ страдания и начать строить собственное счастье!

Культ страдания

Неоднократно были случаи, когда я замечала за нашими женщинами и девушками довольно странные поступки. Что-то вроде мазохизма, только не в интимных отношениях. Вот зачем женщины самостоятельно доводят себя до усталости и при этом выставляют ее на показ.

История из жизни

К примеру, Светлана Петровна, несмотря на серьезные проблемы с ногами, моет пол в странной и непонятной мне позиции. А именно попой вверх и без швабры. На мой вопрос: "Зачем?" Она отвечает: "Шваброй пусть лентяйки моют! А я не такая! Я могу и потерпеть!" И после этого на ее лице можно увидеть гордость, как будто она подвиг совершила. Ну и, конечно же, она строит из себя жертву.

Зинаида Сергеевна работает на хорошей работе и может ездить отдыхать на лучших курортах. Но вместо этого едет с мужем на дачу полоть огород. Также на даче они выращивают помидорчики, огурчики, картошечку и заодно проблемы со здоровьем. Оправдывает она эти не логичные действия тем, что все другие лентяи, а она труженица. Только вот зачем такой труд — не понятно.

Надира Николаевна более двадцати лет живет с мужем-алкашом. Конечно, когда она замуж выходила, он таким не был. Изначально он просто любил выпить и повеселиться, потом занялся бизнесом и прогорел. А еще через несколько лет борьбы со стрессом с помощью алкоголя он превратился в типичного алкаша. Но вместо того, чтобы лечить такого мужа или бросить его, она строит из себя героиню. Ведь ее страдания поднимают ее самооценку и выделяют ее среди других женщин. Мда, хороший повод для гордости…

И это только некоторые примеры. А ведь я еще могу рассказать об Вике, которая годами терпит сексуальную неудовлетворенность. О Фаине, которая возит передачки бывшему мужу в тюрьму, и об Алене, которая более пяти лет ежедневно работает на ненавистной работе.

Может хватит?

И зачем им эти страдания и мучения, страдания и тревоги? Мужчинам? Детям? Начальству или кому? Мне кажется, что их близким будет только легче, если женщины немного отдохнут и расслабится.

Сколько бы действительно полезных вещей они могли бы сделать, если бы не занимались этим жертвоприношением. А ведь именно из-за такого отношения к самой себе женщина потом имеет кучу проблем со здоровьем и вынуждена еженедельно бегать к врачам. Нашим женщинам пора бросать культ страдания и начать строить собственное счастье!