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О чем говорит ваш любимый цвет 

SM News 3 часа назад
О чем говорит ваш любимый цвет
Фото: depositphotos.com
Конечно же, цветовые пристрастия зависят от возраста, пола и даже настроения. Но все равно, чаще всего у каждого человека есть 1-2 цвета, которые импонируют ему больше всего.

Красный

Если половина вашего гардероба в красных тонах, и из всех возможных вариантов вы выбираете именно этот цвет, то это говорит о вашей целеустремленности, а порою даже об агрессии. Вы страстный и волевой человек, способный буквально гореть любимым делом. Вы влюбчивы и умеете красиво ухаживать за предметом вашей страсти. Иногда вам не хватает терпения и такта.

Белый

Больше всего вы цените в этой жизни свободу. Вы — человек, способный сам принять решение и нести за него ответственность. Однако, сгоряча вы выбор никогда не делаете, только разумно все обдумав и взвесив.

Синий

Чтобы заслужить ваше доверие, нужно очень постараться. Вы спокойны, но в то же время, очень внимательны и осторожны. Никогда не делаете поспешных выводов. Опираетесь больше на разум, чем на эмоции, предпочитаете больше факты, чем ощущения. Тишина дарит вам гармонию с самим собой.

Розовый

Вы мечтательны и романтичны, можете легко заплакать, но также легко переключиться на что-то веселое. В некоторых ситуациях слишком легкомысленны. Вы очень нежный и ранимый человек, который не терпит проявление насилия в любом виде. Чаще всего вам нужна поддержка кого-то из близких, крепкое плечо рядом.

Зеленый

Вы обаятельны и загадочны, флер вашей таинственности так и привлекает к вам желающих разгадать все ваши тайны. Вы можете легко стать душой любой компании. Но вместе с тем вы нуждаетесь в чужом признании ваших достижений, вы ищите способы самоутверждения перед другими.

Желтый

Вы приветливый и жизнерадостный человек с неплохим чувством юмора. Вы не любите останавливаться на достигнутом и постоянно ищите способы самосовершенствования и изменения в лучшую сторону. Вам важны гармоничные взаимоотношения с партнером, в других вы просто не сможете быть счастливыми.

Голубой

Вы веселый и, пожалуй, даже беззаботный человек. Легко знакомитесь с новыми людьми и вливаетесь в уже сложившиеся группы. Вам легко менять место жительства или работу. Вы относитесь очень легко даже к самым сложным жизненным ситуациям. Однако, эта легкость не является синонимом беспечности или глупости. Просто вы не видите смысла тратить свои нервы попусту.
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