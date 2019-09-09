5 имен, которые принесут детям только хлопоты

Каждый из родителей, выбирая своему новорожденному ребёнку имя, опирается на массу всевозможных аспектов и жизненных ориентиров. А вот астрологи и эзотерики рекомендуют особое внимание уделять такому фактору, как значение имени и его энергетическая составляющая.

Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» послушали умные речи специалистов в данной области и спешат рассказать своему читателю о пяти именах, нарекая новорожденных которыми, родители обрекают своих детей на массу хлопот в будущем.

Милена

Это славянское имя означает «нежная» и «милая», поэтому пользуется большой популярностью у наших современников. Однако, по мнению эзотериков, оно неспособно наделить своего носителя хоть какими-то талантами. Да и что касается внутренней силы, то и в этом смысле Милена не будет отличаться какими-то способностями. Ко всему прочему, это имя в итоге наделяет девочек слабым здоровьем, отсутствием личного мнения и несамостоятельностью.

Кира

Нарекая ребёнка этим именем, молодые родители изначально обрекают его на мнительность и высокую степень обидчивости. А это значит, что Кира в будущем будет характеризироваться долгими переживаниями по самым незначительным и ничего не значащим проблемам. При этом такие имена наделяют своих владелиц отсутствием удачи, ранимостью и способностью притягивать неприятности.

Варвара

Варвара — это имя наделяет свою хозяйку существованием на протяжении всей жизни на грани внутреннего дисбаланса и раздора. По сути, здесь речь идёт о том, что женщины с таким именем попросту неспособны достигать гармонии. Как итог — они всегда чувствуют себя чужими в обществе даже самых близких людей. Поэтому и с новыми знакомыми они сходятся крайне тяжело.

Станислав

Это имя характеризуется такими не очень позитивными качествами, как высокая эмоциональность, импульсивность и капризность. Мужчина по имени Станислав и сам довольно часто не понимает, чего он желает получить от своей жизни. Поэтому он на протяжении всего своего существования мечется между несколькими мнениями, что в итоге заставляет его окружение очень недоверчиво и настороженно к нему относиться. И нередко мужчин по имени Станислав попросту сторонятся, стараясь вообще не иметь с ними ничего общего.

Ярослав

Мужчины с именем Ярослав отличаются инфантильностью и чрезмерной эмоциональностью. Эти качества очень сильно им мешают в жизни, не только стопоря продвижение по карьерной лестнице, но и в вопросах построения счастливой личной жизни. При этом даже самое близкое окружение не знает наверняка, что Ярослав может «выкинуть» в следующую минуту. Поэтому они стараются по максимуму снизить и ограничить общение с мужчиной по имени Ярослав.