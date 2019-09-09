Как понять, что пора взять отпуск

Признаки, говорящие о том, что пора сделать перерыв в работе и взять отпуск

В этом году более половины россиян отказались от летнего отпуска. Кого-то не устраивает финансовое положение, кто-то не может сам отойти от дел. Но, как бы ни складывались обстоятельства, человеку необходим отдых. Если вам кажется, что коллеги по работе стали плохо работать, постоянно раздражают в общении, дело не в них. Просто вы находитесь в состоянии стресса.

Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают о главных признаках для человека, которые служат сигналом о необходимости сделать паузу в работе.

Другим признаком необходимости отдыха являются постоянные мысли о работе. Если основной темой при общении с коллегами является плохое положение на работе, стоит взять небольшой отпуск. Если вы просыпаетесь с большим трудом, а состояние при этом разбитое, то, скорее всего, организм устал от работы.

Несколько дней отгула могут значительно изменить ситуацию в лучшую сторону. Когда переживания «достают» и во время ночного сна, многие пытаются отвлечься и начинают смотреть фильм или сидеть в Интернете. В итоге днем человек чувствует себя разбитым и обессиленным.

Перед сном всегда нужно ложиться в спокойном состоянии. Нарушать гигиену сна чревато для здоровья. При хронической усталости можно немного побаловать себя. Рекомендуется купить вкусную еду либо приобрести понравившуюся вещь. Если и это не помогает, тогда необходимы кардинальные меры.

Поездка за город на выходных станет отличным решением. Если все время отказываться от отпуска, может произойти эмоциональное выгорание.

Данный диагноз очень опасен для человека. Исследования показывают, что постоянный отказ от положенного отпуска увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит помнить, что стремление работать с каждым днем лучше и эффективнее приведет к тому, что результат труда станет намного хуже. Внимание и концентрация внимания при постоянной гонке за результатами уменьшаются. Со временем даже для решения простейших задач потребуется колоссальное физическое напряжение. Последним признаком необходимости отдыха является постоянное непонимание шуток своих коллег. Если люди пытаются разрядить обстановку, пытаясь подшутить над вами, а это вызывает серьезное раздражение, то срочно надо в отпуск.