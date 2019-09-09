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Что означает женская пощечина 

Умная 58 минут назад
Что означает женская пощечина
Фото: Умная
Пощечина мужчине от женщины — сегодня явление весьма редкое. Но если это происходит, значит, на то имеются веские причины. Что значит пощечина — зависит только от того, кем приходится эта женщина данному мужчине.

Ответная реакция возлюбленной

Отечественные психологи утверждают, что любая здравомыслящая россиянка, прежде чем дать пощечину мужчине, как следует подумает и просчитает ситуацию. Такой вид воздействия на представителя сильного пола в стране, имеющей на большей части своей территории патриархально-консервативные устои относительно семьи и брака, может быть лишь в том случае, если дама уверена в адекватной реакции мужчины и призвать его к ответу иным путем ей не удается. А еще, если этот человек — ее любимый, но, очевидно, он сильно обидел или обманул ее. В таких случаях реакция мужчины на пощечину от женщины будет правильной, но, опять же, исходя из ситуации. Например, мужчина однозначно виноват — значит, пощечина заставит его искренне извиниться. Если речь идет об измене, то либо он глубже почувствует свою вину, либо пощечина станет отправной точкой к окончательному разрыву. Но в любом из всех вышеуказанных вариантов пощечина будет говорить о том, что женщина все еще любит этого человека и ее чувства горячие и искренние.

Элемент воздействия на подкаблучника

Однако в семье бывает и по-другому. Специалисты из Дальневосточной Ассоциации Системных Семейных Психологов приводят примеры, когда мужчина в браке изначально занимает позицию слабого. Тогда в отношениях главенствует женщина и своих целей она добивается, в том числе и при помощи пощечин. В подобные моменты мужчина будет испытывать стыд и пытаться точнее выполнить желания, а скорее всего, указания своей жены. Однако такое «псевдоженское» средство воздействия на подкаблучника в виде постоянного элемента взаимоотношений, скорее всего, приведет к обратной реакции. Постепенно мужчина привыкнет к пощечинам и перестанет реагировать на них должным образом, а то и вовсе задумается об уходе из семьи, в которой его не любят и не ценят. Ведь в подобной ситуации пощечина может говорить лишь о том, что женщина считает своего мужчину неспособным к самостоятельным мыслям и поступкам и при этом слабовольным настолько, что лишь физическое воздействие может подвигнуть его к нужным ей результатам.

Агрессивный ответ на мужское хамство

К сожалению, действия нежелательного характера по отношению к женщинам, подразумевающие домогательства интимного плана или намеки сексуального содержания, ныне именуемые как харассмент, в современном российском обществе случаются довольно часто. В теории они подразумевают правовую защиту и женщина должна быть ограждена от подобных нападок, но на практике не то что словесные угрозы, но даже реально произошедшие изнасилования редко получают юридическое наказание. В одном из номеров журнала «Медицинская психология в России» говорится о том, что психологическое притеснение женщин на рабочем месте, склоняющее их к сексуальной связи, встречается в больших многонациональных корпорациях, отечественных коммерческих и некоммерческих, правительственных и частных организациях, и в случае отказа оно очень часто заканчивается их увольнением. Но, помимо словесного отпора, уверенная в себе женщина иногда отвешивает хаму пощечину и обычно это происходит после неких физических притеснений по отношению к ее телу. Подобное случается довольно часто и пощечину женщина дает импульсивно, в состоянии аффекта, иногда даже в дальнейшем сожалея о случившемся. Но мужская реакция на такие действия далеко не однозначная. Хам может ударить в ответ, отомстить любым другим способом или проникнуться уважением к сильной женщине и больше не испытывать ее характер на прочность.

Начало служебного романа

Существует еще один вариант пощечины, которую психологи трактуют, как однозначно свидетельствующую о харассменте, но уже в отношении представителя сильного пола. Такое происходит, когда мужчина-подчиненный за любую, даже сугубо служебную провинность, получает от женщины-начальницы отнюдь не устный и не письменный нагоняй. Трактовать такую пощечину следует похожим образом, как и киногерой Анатолий Новосельцев из художественного фильма режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман»: «Если вы сделаете графином, значит, вы действительно меня… того-этого…». Пощечина мужчине от женщины-шефа — это, прежде всего, признак сексуальной заинтересованности, и здесь уже личное дело сотрудника, как реагировать на подобное «приглашение». В России, имеющей на большей части своей территории патриархально-консервативные представления относительно интимных и бытовых взаимоотношений между партнерами, мужчина всегда имеет больше прав и меньше обязанностей, чем женщина. И служебный роман зачастую может быть ему только во благо.
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