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Психологи выяснили, что заставляет женщин надевать высокие каблуки 

Medical Note 5 часов назад
Что заставляет женщин надевать высокие каблуки
Фото: Medical Note
Женщина с меньшей вероятностью наденет обувь на высоком каблуке, если ее пригласил на свидание непривлекательный по ее мнению мужчина. К такому выводу пришли ученые из Университета Коменского в Братиславе, опросив 292 девушек-студенток
Участницам исследования показывали фотографии мужчин, девушки должны были ответить, в чем они пойдут на свидание с тем или иным кавалером — на каблуках или в обуви на плоской подошве.
60% заявили, что на встречу с привлекательным внешне мужчиной они непременно наденут высокие каблуки. Лишь 22% участниц надели бы такую обувь на свидание с мужчиной не в их вкусе.
По мнению ученых, с эволюционной точки зрения каблуки являются индикатором сексуального интереса женщины. Если ей хочется избежать повышенного интереса со стороны противоположного пола, она, вероятно, предпочтет другую обувь.
«Чтобы привлечь внимание желаемого партнера, женщины используют различные поведенческие тактики, — отмечают авторы исследования. — Каблуки повышают привлекательность, а потому являются мощным сексуальным сигналом. Такая обувь меняет походку, укорачивает шаг, увеличивает вращение и наклон бедер».
Американская журналистка, автор книги «Высокий каблук» Саммер Бреннан подчеркивает, что туфли на высоких каблуках, макияж или любые другие проявления внешности не должны автоматически восприниматься как заинтересованность или согласие со стороны женщины.
«Может быть, она надела кроссовки, потому что хочет прогуляться после ужина, или боится, что из-за каблуков она кажется слишком требовательной, а она, напротив, веселая и классная»,
— говорит Бреннан, подчеркиваю, что предпочтения женщины варьируются в зависимости от возраста, индивидуального стиля, страны, города и, конечно, места проведения свидания.
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