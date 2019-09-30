Если он надулся: особенности мужских обид

Увы, отношения — это не только конфеты, букеты и ночи под луной. Это еще и бесконечные ссоры — иногда с примирениями, а иногда и с затаенными обидами.

Мужчин на Земле — три с половиной миллиарда. Каждый из них уникален и не похож на другого. Однако большинство мужчин умеет сердиться, гневаться, надуваться, и мы можем проследить специфические гендерные тенденции, присущие мужской обиде.

Если вы спровоцировали конфликт

Здесь, вроде бы, все понятно. Вы обидели человека — и получили закономерную реакцию. Причины могут быть в чем угодно.

пытались намеренно вызвать ревность;

ведете себя как мамочка: либо душите заботой, либо запрещаете все и вся;

насмехаетесь над его переживаниями;

оскорбляете его друзей или семью;

не выполнили свое обещание Например, вы:

…и так далее. В данном случае все в ваших руках. Вам стоит осознать свою вину, извиниться и постараться больше так не делать.

Если он сам придумал повод для обиды

А вот здесь все гораздо серьезнее. Если он ищет повод, чтобы обидеться на ровном месте и делает все, чтобы вы почувствовали себя виноватой — это верный признак, что с вашими отношениями что-то не так.

Распространенная ситуация, когда мужчины шантажируют изменой. «Я — мужчина, мне нужен секс, а если ты мне откажешь, я пойду искать его на стороне», или «Ты слишком растолстела, я найду женщину постройнее и посимпатичнее». Вы должны понимать, что угождать другим — себе дороже. Если вы по каким-то причинам не можете сейчас удовлетворить его требования, а он настаивает и превращает обиды в ритуал — не проще ли вообще быть одной?

Также существуют люди-манипуляторы. Их с детства приучили, что всего в этом мире можно добиться надутыми губками. Если вы заметили за своим мужчиной такую черту, возможно в его семье было принято потакать детским капризам, и он перенес этот сценарий во взрослую жизнь. Советуем вам поговорить с ним на эту тему. Нужно, чтобы он осознал проблему и сам начал с нею бороться.

Идти на компромиссы в отношениях, безусловно, надо. Но не в ущерб себе. Нормально признавать свои промахи, но ненормально позволять навешивать на себя чувство вины. Всегда помните об этом, особенно в отношениях с самыми близкими людьми.