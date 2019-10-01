7 привычек, из-за которых деньги «улетают в трубу»

7 вредных привычек, из-за которых ваши деньги «улетают в трубу»

Если вы все никак не можете понять, почему у ваших друзей и знакомых в финансовом плане все стабильно, а вы, что называется, живете «от зарплаты до зарплаты», тогда проверьте, нет ли у вас каких-нибудь вредных привычек из нашего списка, из-за которых ваши деньги в буквальном смысле слова тают на глазах. О том, из-за каких ваших действий появляется дыра в бюджете — в материале Passion.ru!

Покупать не потому, что надо, а «на всякий случай»

Согласитесь, что зачастую вы приходите в магазин и берете не то, что вам нужно, а что-то совершенно незапланированное, заботливо расставленное умелыми маркетологами (как раз для того, чтобы подтолкнуть вас к совершению импульсивных покупок). Помимо этого, наверняка вы не пропускаете специальные ценники, отмеченные заветной надписью «Sale» или акцию, где при покупке одного товара вам вручают второй точно такой же. Но зачастую данные товары идут с наценкой, да и к тому же, зачем вам идентичная одежда, обувь, аксессуары или какие-либо средства? Самое лучше правило, которое действует безотказно: отложить понравившийся товар на кассе и взять паузу. Если через какое-то время вы поймете, что действительно хотите это купить (и, самое главное — будете этим пользоваться), то возвращайтесь за отложенной вещью. В противном случае вы убережете себя от необдуманного шопинга и сэкономите свои деньги.

Тратить практически всю зарплату в первый же день

Такая привычка может поставить вас в весьма затруднительное положение, когда, спустив все до копейки, вы начнете срочно искать денежные средства, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Кроме того, могут возникнуть какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, когда вам срочно понадобится та или иная сумма, а вам просто-напросто негде будет ее взять. Чтобы этого не произошло, научитесь планировать свои расходы, откладывая часть средств про запас. Другими словами, попробуйте начать формировать финансовую подушку безопасности (пусть сначала у вас получится откладывать небольшую сумму, со временем ситуация может измениться).

Срываться в отпуск в самый последний момент

Если, конечно, вы обладаете даром находить выгодные горящие предложения, то можете просто пропустить данный пункт. Однако зачастую бывает так, что вы внезапно поняли, что вам нужен отдых и срочно кинулись покупать билеты и бронировать отель. А между тем, по словам экспертов, незапланированный отдых может существенно ударить по вашему бюджету, ведь чем раньше вы начнете задумываться о вариантах, тем большую скидку можно получить от авиакомпаний, отелей и туроператоров. Вот сейчас, например, уже стоит подумать о будущем летнем отдыхе и приобрести что-то, подходящее по весьма привлекательной цене

Сорить деньгами… с кредитки

Еще одна проблема тех, кто никак не может привести свои финансы в норму — регулярно пользоваться кредиткой, при этом относясь к этим деньгам как к своим собственным. А между тем финансисты рекомендуют не питать иллюзий и не забывать, что в конечном итоге вам придется выплатить не только ту сумму, которую вы сняли, но еще и проценты (если вдруг вы не успели воспользоваться льготным периодом, который у каждого банка свой). Поэтому, если вы морально не готовы к тому, что каждый месяц будете отдавать часть своих средств банку, то просто откажитесь от идеи пользоваться кредитной картой. Иначе долги будут расти в геометрической прогрессии и заставят вас изрядно понервничать.

Потакать своим вредным привычкам

Мы не имеем ввиду злоупотребление алкоголем или курение (хотя, согласитесь, эти траты весьма существенно бьют по карману), но и регулярное спускание денег на развлечения, без которых, в принципе, вы спокойно могли бы и обойтись. Никто не говорить, что вам нужно закрыться дома и вообще никуда не ходить, однако если ежедневно ужинать и обедать в ресторанах, вечера проводить в кинотеатрах и регулярно наведываться в магазины, то никаких средств тут не хватит. Даже самые успешные люди знают, что лучшие моменты — бесценны, поэтому ежедневным вылазкам и те же рестораны предпочитают уютные домашние вечера в кругу друзей и родных. Поэтому, если у вас постоянно не хватает денег, то проанализируйте, не слишком ли вы зачастили с развлечениями и прочими радостями жизни (то же кофе по утрам на вынос, готовая еда, поездки на такси и так далее)?

Брать больше еды, чем вы можете съесть

Казалось бы, что плохого в том, если вы заботитесь, чтобы ваш холодильник был всегда полон вкусной и разнообразной пищей? На самом же деле, вспомните, все ли продукты вы успеваете съедать до того, как истечет их срок годности? Или большинство товаров отправляются в мусорное ведро еще до того, как вы успеваете вскрыть упаковку? Большинство людей даже не задумываются о том, что стоит им лишь начать планировать меню на неделю (да-да, именно так и советуют поступать финансисты), как львиная часть трат на еду сократиться. А все потому, что вы не будете бездумно набирать гору товаров, а возьмете лишь то, из чего действительно будете готовить свой обед или ужин. К тому же, вам не придется креативить и в последний момент придумывать, чтобы такого съесть или как бюджетно, но вкусно накормить семью — меню на неделю избавит вас и от этой проблемы.

Копить долги

Жить в долг — самая распространенная привычка, приводящая к тому, что у вас постоянно нет денег. И речь идет не только о регулярных просьбах друзей занять вам денег и «забывчивости» вернуть долг, но также и о неоплаченных штрафах, налогах, кредитах, коммунальных и прочих обязательных платежах, просрочка которых грозит вам начислением пени и, как результат, финансовыми проблемами. Поэтому, чтобы в один прекрасный момент не оказаться в долговой яме (из которой зачастую самостоятельно бывает очень сложно выбраться), возьмите себе за правило регулярно перебирать счета и следить за тем, чтобы ненароком не пропустить день оплаты. Приучите себя ежемесячно откладывать некую сумму на обязательные расходы и отучитесь давать или брать в долг денежные средства.