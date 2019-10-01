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Три простых жеста, которые сильно притягивают удачу 

Стерлеград 4 часа назад
Жесты, которые притягивают удачу
Фото: Стерлеград
Ещё с давних времён люди использовали специальные жесты, чтобы защитить себя от бед. Кроме того, что некоторые жесты способны отгонять врагов и завистников, они также способны притягивать счастье и удачу. Ниже представлены три жеста, пользуясь которыми регулярно можно стать более успешным и удачливым человеком.
Многие помнят, как в детстве для примирения с другом мы сцепляли мизинчики. Тогда мы и не задумывались, какой силой обладает этот ритуал. В хиромантии мизинец именуется пальцем Меркурия, который считается ответственным за денежное благополучие. Поэтому перед важным событием сцепляйте мизинцы между собой как в детстве, и тогда вы привлечёте удачу.
Второй жест, который также можно использовать перед важным делом для привлечения успеха: просто разведите средний и указательный пальцы. Важное условие при этом — не скрещивайте ноги. Тогда всё непременно получится, и успех будет на вашей стороне.
Ещё один жест, такой же простой, но эффективный, помогает привлечь удачу практически мгновенно. Чтобы Фортуна следовала за вами, поднимите большой палец за спиной. Чтобы усилить эффект, проводите этот ритуал перед зеркалом.
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