5 главных табу в общении с мужчиной

У каждой леди есть свои приемы, которыми она пользуется для завоевания мужчин. Флирт и прицельная стрельба глазами, пожалуй, самые из них безобидные. Есть и такие, кто применяет запрещенное оружие, которое может возыметь обратное действие и оттолкнуть любого кавалера. ИА "Экспресс-Новости" предлагает узнать о пяти главных табу в общении с мужчиной, которые могут привести к расставанию.

1. Не вызывай в нем желание соперничать

Если ты считаешь, что отношения срочно надо освежить, встряхнуть, как видавший виды ковер, то вызвать у партнера дух соперничества — явно не лучшее решение. Прекрати вести себя, как заправский автомеханик, который демонстрирует мужчине, как можно быстро поменять колесо даже с длиннющим маникюром. Ну или как сборщик мебели, который и без мужских советов может быстро собрать шкаф. Если вся эта игра — твоя фишка, которая приводит к близости и разжигает страсть, то можешь время от времени ею пользоваться. Если же твои вызовы приводят к мужским обидам и недопониманию, угнетают эго твоего кавалера, зато прекрасно поднимают твою самооценку, стоит задуматься: тебе это точно нужно? Чего ради доказывать самцу, что ты самая смелая, ловкая и умелая? Ну или ты хочешь услышать: "Если ты и впрямь все умеешь — действуй сама"?

2. Не дави на чувство вины и сострадания

Женщины — самые изощренные манипуляторы, и они точно знают, на какие болевые точки нужно надавить, чтобы вызвать у мужчины чувство вины. "Милый, мне так холодно в этом старом пуховике, а на улице уже минус 10", — говоришь ты, и мужчина впадает в ступор. Что-то бормочет, а потом идет и покупает хоть не сильно дорогую, но шубу. Но ты уверена, что она будет тебя греть, когда твой партнер исчезнет с горизонта? Запомни: манипуляция — метод хоть и действенный, но в здоровых отношениях он применяться не должен. Вместе с чувством вины ты неизбежно внушаешь мужчине мысль, что он тебя не любит. И со временем на твое: "Кажется, ты меня разлюбил" он ответит: "Да, так и есть. Прости".

3. Никогда не сравнивай его с другими

"Слышал, какой подарок муж Маринке на 8 Марта сделал?", — поддразниваешь ты мужчину. "Да, знаю, машину. Выпросила-таки", — отвечает он. И тут надо бы остановиться. Ведь Маринка, и правда, долго клянчила иномарку, столько сил вложила… Но нет. Ты идешь в атаку и припоминаешь ему все незначительные подарки: духи, туфли, сертификат на массаж… Подумай, а может, ты просто банально завидуешь подругам, ну или преследуешь в этих отношениях исключительно корыстные цели?

4. Не грози ему расставанием

Истинная леди должна быть гибкой, и не только физически. Именно мягкость и умение сыграть в мурчащую кошечку в сложной ситуации выдадут в тебе мудрую даму, которая знает цену себе и отношениям. Ну а если ты постоянно выкатываешь ультиматумы и грозишься уйти, кто будет терпеть такие концерты? Возьми за правило: уходя — уходи. Иначе твои концерты будут не пугать мужчину, как задумано, а просто раздражать его. Главное правило всех крепких пар: исключите из речи слова "расставание", "развод", "собираю вещи", "выметайся" и прочее.

5. Помни о себе любимой

Если ты считаешь, что, отказавшись от шикарного парфюма, когда мужчине очень хочется тебе его купить, ты поступаешь, как самодостаточная и гордая, ты ошибаешься. Это очень опрометчиво и может обесценить тебя в глазах партнера. Он должен знать и понимать, что на тебя нужно тратиться, ты того стоишь. Даже если он купил неудачные духи — не фыркай, а благодари поцелуями, комплиментами. Следи за внешним видом. Ходить по дому в растянутых трениках и с "гулькой на голове" — очень опрометчивое решение. Будь соблазнительной, даже если вынуждена сидеть дома.