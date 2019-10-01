Что такое «синдром Адели» и как от него избавиться

Про пятого ребенка знаменитого писателя Виктора Гюго вспоминают редко. В основном лишь биографы француза и врачи-психиатры. Дело в том, что Адель Гюго, сама того не ведая, подарила свое имя синдрому, который описывает всепоглощающую, самоотверженную, безрассудную, но при этом безответную любовь. Официального статуса в психиатрии "синдром Адели" не получил, но, несмотря на это, стал крайне популярным.

Безумная Адель

Дочь Гюго была одной из самых завидных невест Парижа: девушка была талантливой пианисткой и при этом крайне хороша собой. Вот только сердце ее всю жизнь принадлежало лишь одному мужчине, который не оценил ее чувств.

После тридцати лет в одном из морских путешествий Адель повстречала английского офицера Альберта Пинсона и влюбилась в него с первого взгляда. Офицер не настаивал на продолжении общения, однако девушку это не останавливало.

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Она буквально следовала за ним по пятам, оплачивала его долги и пыталась убедить всех вокруг, что они женаты. Тем временем Пинсон оставался абсолютно равнодушен и в скором времени связал себя узами брака с другой женщиной. Но и это не смутило дочь писателя. Она исколесила Англию, Канаду, Америку, Мальту и даже остров Барбадос, ища встречи с ним. Девушка перестала следить за собой: ее одежда выглядела ужасно, а обуви на ней порой и вовсе не было, Адель почти не ела и была истощена.

В конце концов девушку отправили в психиатрическую лечебницу во Францию, где она прожила до самой смерти. Адель ушла из жизни в 85 лет и до последнего вздоха продолжала верить, что является женой Пинсона.

Синдром

Человек с "синдромом Адели" не способен построить нормальные взаимоотношения с партнером до тех пор, пока не сможет побороть любовную зависимость. Выражаться она может по-разному: навязчивой и ненужной заботой, чрезмерными знаками внимания, а порой и преследованием.

Как правило, данному психическому расстройству подвержены женщины с низкой самооценкой, склонные к жертвенности. Если ваша любовь безответна, сделайте все для того, чтобы полюбить в первую очередь себя. Займитесь своим развитием и проводите как можно больше времени в обществе людей, которые любят вас. А вот встречи с теми, кто будет напоминать вам о вашем возлюбленном, постарайтесь избегать.

Помимо этого избавиться от любовной лихорадки помогут новые увлечения и… новый партнер. Не зря говорят, что клин вышибают клином. Порой новые взаимные чувства способны моментально отодвинуть на второй план объект страданий.