Какие имена выдают маменькиных сынков

Маменькин сынок: парни с какими именами таковыми являются

Может ли мужское имя отразиться на характере молодого человека? Кажется, что это какой-то абсурд и несуразица. Но недавно психологи провели исследование и пришли к выводу, что имя в какой-то мере влияет на поведение парня. Расскажем о пяти мужских именах, обладатели которых часто привязаны к матери даже во взрослой жизни. Жить под одной крышей с такими молодыми людьми — нелегкая задача. Но если ты любишь человека, то сможешь простить ему все.

Топ 5 имен

Константин. Это мужское имя стоит на первом месте среди маменькиных сынков. С рождения они привязаны к матери и не отходят от них ни на шаг. С возрастом эта связь только усиливается. Так что, если у вас есть знакомый с именем Константин, и он в 35 лет живет с матерью, то не удивляйтесь. Эта родственная связь останется до конца жизни. Конечно, бывают исключения из общего правила. Но в основном, эти люди сидят под опекой любимой мамы и не хотят из нее вылезать.

Илья. Мамочка носится с маленьким Илюшей с самого рождения. Она любит его, оберегает и ни за что не подпустит близко обидчиков. Мама исполнит любой каприз малыша, чтобы он только не плакал. Илья привыкает, что ему все потакают. Став взрослым, у него сохраняется это привычка. В юности Илья тоже может вести себя, как ребенок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Илья — капризный и избалованный. Жить вместе с таким человеком трудно, его может вытерпеть только родная мама.

Кирилл. Как правило, в детстве Кирилл — очень эгоистичный ребенок, который считает, что ему все должны. Он пытается управлять родителями, и многие поддаются его манипуляциям. Кирилл привыкает к тому, что он может получить все. У Кирилла мало друзей, потому что никто не может выдержать его сложного характера. Все свободное время Кирилл посвящает личным делам. Он любит посидеть дома и побыть в окружении мамы, которая сама выберет ему девушку.

Матвей — ранимый и впечатлительный ребенок. В детстве мальчик проявляет эгоистические наклонности. Он не отходит от маминой юбки, и полностью зависит от ее влияния. Часто такие мужчины остаются холостяками, потому что характер у Матвея — далеко не сахар.

Тимофей. Обычно мальчики с именем Тимофей в детстве купаются в ласке. Их холят и лелеют. Мама сдувает пылинки с родного сыночка и старается сделать так, чтобы ему было максимально комфортно. Он не делает физической работы, а только спит и отдыхает. Обычно из Тимофея вырастает ни на что не способный молодой человек.