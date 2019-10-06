Первые признаки старческого слабоумия

От старческого слабоумия страдают не только пожилые люди. В последнее время медики замечают, что это заболевание становится все моложе, и иногда начинается в 45-55 лет.

Психические проблемы бывает сложно распознать, и в этом поможет только врач. Однако существуют важные "звоночки", которые могут насторожить.

Потеря интереса к жизни и увлечениям

Конечно, такой признак может проявляться у всех. Как правило, если такое расстройство кратковременно, его относят к хандре. Если вы замечаете, что у вас все чаще проявляются подобные настроения, это повод насторожиться. Ключевым фактором может стать то, что человек запускает себя и начинает пренебрегать простыми правилами гигиены, а все его интересы сводятся к тому, чтобы лежать дома на диване и смотреть телевизор. Все события перестают вызывать эмоции или интерес.

Забывчивость и неспособность концентрироваться

Если вы не можете вспомнить, закрыли ли дверь на ключ или куда положили телефон, это не значит, что у вас старческий маразм. Его можно определить по другим симптомам. Например, когда нарушения кратковременной памяти становятся систематическими, это уже повод для беспокойства. Если вы регулярно замечаете свою забывчивость и рассеянность, необходимо прибегнуть к помощи врача. К подобным симптомам может добавиться потеря ощущения времени и дизориентация в пространстве.

Перепады настроения