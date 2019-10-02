Мужские фразы, на которые не стоит обижаться

Не зря в народе говорят, что мужчины — с Марса, а женщины — с Венеры, ведь порой действительно бывает сложно понять, что же на самом деле имела ввиду ваша вторая половинка. И именно это недопонимание (или не желание слушать своего партнера) приводит к размолвкам и прекращению отношений. О том, как научиться слышать и правильно толковать фразы представителей сильного пола — в материале Passion.ru.

«Ты не хочешь заняться спортом?»

Мы уже предчувствуем, как вы закипаете, услышав эту фразу, однако смените гнев на милость и дайте своему партнеру шанс реабилитироваться. Стоит начать с того, что мужчина не высказывает таким образом недовольство вашим внешним видом (лишние килограммы, «поплывшая фигура» и так далее», намекая, что вам давно пора заняться собой. Он действительно заботится о вашем самочувствии и хочет, чтобы вы были здоровой и счастливой. Кроме того, возможно он и сам понял, что находится сейчас не в лучшей форме, а потому ищет того, кто будет мотивировать его на спортивные достижения. Поэтому перестаньте дуться и подумайте о том, как здорово вместе тренироваться, отмечая подвиги друг другу.

«Мне не хватает разнообразия в постели»

Понимаем, что данная фраза бьет «ниже пояса», однако и тут нет повода для грусти. Задумчиво высказывая свое предположение о том, что его что-то не устраивает в сексе, мужчина не стремиться обидеть или задеть вас (лишний раз, например, упрекнув в вашей холодности или несговорчивости, как вы сами себе накрутили). Он лишь мечтает разнообразить вашу интимную жизнь и готов попробовать нечто такое, что понравится вам обоим. Сексологи в таких случаях рекомендуют не бросаться сразу на амбразуру, а, напротив, подробнее узнать о фантазиях своего избранника и найти компромисс, который устроит и вас, и его.

«Почему бы тебе самой не решить свои проблемы?»

На самом деле, мужчина, который дорожит вами (и вашими отношениями), постарается окружить вас заботой и возьмет часть ваших проблем на себя. Но с другой стороны, это не значит, что он абсолютно все будет делать за вас. К тому же, в определенный момент вы и сами захотите проявить самостоятельность, чтобы доказать своему избраннику, что вы тоже чего-то стоите. Поэтому не обижайтесь, если услышали нечто подобное от своего партнера. Ведь если мужчина доверяет вам принимать решения, то уверен, что ничего серьезного не произошло и вы отлично справитесь с данной ситуацией. Ну а если вдруг действительно понадобится его помощь, то, будьте уверены, вы обязательно ее получите.

«Оставь меня в покое, пожалуйста»

Не впадайте в истерику и не бегите сразу же за успокоительным. Данной фразой ваш избранник вовсе не хотел дать вам понять, что отношения закончены. Просто он действительно хочет остаться один, но… не на всегда, а на данный момент. Возможно, ему нужно подумать, привести свои мысли в порядок, решить какую-то сложную задачу или воплотить в жизнь новый проект. И он не хочет сконцентрироваться именно на этом, а вы лишь будете отвлекать его от процесса (именно так он и думает, поверьте). Поэтому поступите как мудрая женщина и дайте возможность своему партнеру побыть в одиночестве. К тому же, это отличная возможность сделать что-нибудь для себя: заняться делами, которые вы давно откладывали, собрать друзей или навестить родственников. Посвятите это время себе и не ищите скрытый смысл так, где его просто нет.

«Мне нечего тебе сказать»

Почему-то многие дамы уверены, что эта фраза означает равнодушие со стороны мужчины и является весьма веским поводом чтобы закатить скандал. А на деле все не так уж драматично, как вам кажется. По мнению психологов, у представителей сильного пола есть ответы далеко не на все вопросы и, возможно, именно в данный момент он действительно не знает, что вам сказать. Поэтому постарайтесь не идти на конфликт, а если хотите добиться чего-то вразумительного от своего партнера, то просто давайте ему чуть больше времени на размышление и на принятие решения (и ни в коем случае не поторапливайте его, иначе вы рискуете спровоцировать нежелательную ссору).

«Я сам разберусь с этим»

Помните, что мужчины не любят нравоучения, поэтому постарайтесь не переборщить со своими советами (особенно, если вас об этом не просят или если вы недостаточно компетентны в каком-то вопросе). Манера демонстрировать, что вы разбираетесь в чем-то лучше может лишь раздражать вашего партнера и заставит его задуматься, того ли человека он выбрал для отношений. Уменьшите свою опеку и позвольте вашему избраннику самостоятельно справиться с задачей. У него все получится, не сомневайтесь.

«Дай мне отдохнуть, я устал»

Если ваш кавалер отказывает вам в интиме, то это не повод подозревать его в походах налево или в том, что он к вам охладел. Возможно, ваш мужчина переживает из-за каких-то серьезных проблем на работе и поэтому не настроен на романтический лад, как вы бы того хотели. Дайте ему время прийти в себя и понаблюдайте, насколько часто у него возникает усталость, как только дело доходит до сексуальных утех. Если подобное случается редко, то можете не волноваться, ваш кавалер действительно занят решением каких-то важных задач. Но если у него с завидной регулярностью «болит голова» или возникает другие неотложные дела, то это повод задуматься, нужны ли вам такие отношения или нет.