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Кошмарные сны, которые сбываются 

Рамблер 21 час назад
Кошмарные сны, которые сбываются
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что даже один и тот же сон у разных людей можно трактовать по-разному, существуют довольно распространенные негативные сны, у которых есть вполне конкретная характеристика.

Удар ножом или выстрел в спину

Это сновидение не сулит ничего хорошего. Обычно оно предупреждает о том, что кто-то из ваших близких людей на самом деле настроен враждебно по отношению к вам. Более того, скорее всего он замышляет что-то нехорошее и готовится вас подставить.

Природные катастрофы

Удивительно, но этот сон не нуждается в толковании. Как правило, он является вещим и почти всегда сбывается. Необязательно в регионе, где живете вы, но в какой-то части земли наверняка. Понаблюдайте.

Умершие близкие

Этот сон говорит о том, что вы до сих пор чувствуете связь с усопшими, а еще находитесь под их защитой. Если во сне они о чем-то попросят вам, вы можете частично исполнить их желание. Главное — не ешьте фрукты из их рук и не идите за ними, если вас тянут за рукой и зовут в неизвестное место.

Если на вас упало что-то тяжелое, и вы не можете подняться

Обычно такое сновидение сулит множество проблем, по большей части связанных со здоровьем.
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