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Как расслабиться после сильного стресса 

Рамблер 6 октября 2019
Как расслабиться после сильного стресса
Фото: depositphotos.com
Если вы пережили сильное эмоциональное потрясение, крайне важно правильно из него выйти и позволить себе расслабиться. Рассказываем как это сделать!

Избегайте людей, из-за которых чувствуете себя неловко

Если вы находитесь в процессе развода, это могут быть замужние неблизкие знакомые, которые случайно вас ранят, не так подобрав слова. Если вам в целом неприятен человек, вы не должны с ним общаться, тем более когда вы эмоционально неустойчивы.

Не стесняйтесь говорить «нет»

Если вы не в состоянии что-то сейчас сделать, лучше вежливо отказаться. Это будет правильнее, чем пообещать, не сделать, испортить с кем-то отношения, а еще вдобавок ненавидеть самого себя за несдержанное обещание.

Гоните неприятные мысли прочь

И ни в коем случае не думайте о том, как в прошлом нужно или не нужно было поступать. Дело сделано, это в любом случае хороший урок на будущее, а впереди — вся жизнь, в которой он точно пригодится!

Придумайте себе новое хобби

Давно хотели научиться играть на гитаре или отправиться на курсы фотографии? Вот и отличный повод: учеба отвлечет вас от дурных мыслей, и вы будете заняты делом.

Занимайтесь спортом

Особенно прекрасно, если это можно сделать на природе. Велопрогулка или пробежка в лесу или парке пойдут на пользу: как эмоционально, так и физически. Вы освободитесь от негативной энергии, а еще подтянете тело и будете лучше выглядеть — отличная мотивация, не так ли?

Не сидите дома

Да, вы можете поплакать, когда хочется, но не надо закрываться в четырех стенах и рыдать в подушку неделю. Нужно себя вытаскивать«в люди»: главное — в правильные. Встретьтесь с близкими друзьями — это всегда весело и приятно. А когда станет полегче, отправляйтесь потанцевать: музыка и танцы лучше всего поднимают настроение!
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