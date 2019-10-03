Женские имена, вокруг которых всегда плетут интриги

Имя человека оказывает огромное влияние на судьбу и характер своего обладателя. Одни имена способны притягивать счастье и успех, а другие, напротив, сулят одни неприятности. Эксперты назвали имена роковых женщин, вокруг которых всегда плетутся интриги, сплетни и заговоры.

Юлия

Эти девушки имеют достаточно конфликтный, задиристый характер, и сами могут «промыть косточки» кому угодно. На протяжении всей жизни их окружают скандалы и интриги. И даже если у Юлии наступает тихий, спокойный период, они начинают скучать, и даже готовы намеренно строить козни.

Карина

Обладательницы этого имени — смелые, дерзкие и самовлюблённые дамы, которые привыкли считать себя лучше других. Они всеми силами пытаются доказать это окружающим, но такое поведение приходится по душе далеко не всем, и поэтому за их спиной всегда ведутся разговоры.

Лика

Девушки с именем Лика успешны по жизни. Их везучесть вызывает у других представительниц прекрасного пола зависть, поэтому интриги всегда окружают Лику. Однако сама она не любит ввязываться в конфликты и предпочитает тихонько отсидеться в углу.

Виктория

Обладательницы имени Виктория умеет себя подать, чем всегда притягивает взгляды окружающих. Её высокая самооценка и успешность вызывает зависть. Другие девушки часто за спиной плетут интриги и заговоры, лишь бы принизить её статус.

Яна

Девушки с этим именем всегда пытаются выдавать себя за роковую женщину. Причём у них это не всегда выходит, но ей, как и многим представительницам прекрасного пола, не чужды интриги и сплетни. Яны часто чувствуют за спиной недобрые взгляды и разговоры, и даж