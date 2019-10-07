Фразы, которые помогут справиться с тревогой

В борьбе с тревогой и подавленным настроением важны не только диалоги с друзьями, близкими и с психологом, но беседы с самим собой.

Британский писатель и автор книги «Планета нервных» Мэтт Хейг в течение десяти лет страдал глубокой депрессией и перепробовал всевозможные варианты борьбы: алкоголь, йогу, медитацию, чтение книг и многое другое. С течением времени он осознал, что все проблемы — из-за эмоционального, информационного и физического воздействия мира на нас. В результате него мы перегружены и очень часто испытываем эмоциональное выгорание, которое впоследствии приводит к депрессии. Мэтт составил список фраз, которые важно сказать самому себе, когда чувствуете, что силы на исходе, и вы на грани сорваться.

В экстренных ситуациях скажите себе: