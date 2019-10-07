Фразы, которые помогут справиться с тревогой 

В борьбе с тревогой и подавленным настроением важны не только диалоги с друзьями, близкими и с психологом, но беседы с самим собой.
Британский писатель и автор книги «Планета нервных» Мэтт Хейг в течение десяти лет страдал глубокой депрессией и перепробовал всевозможные варианты борьбы: алкоголь, йогу, медитацию, чтение книг и многое другое. С течением времени он осознал, что все проблемы — из-за эмоционального, информационного и физического воздействия мира на нас. В результате него мы перегружены и очень часто испытываем эмоциональное выгорание, которое впоследствии приводит к депрессии. Мэтт составил список фраз, которые важно сказать самому себе, когда чувствуете, что силы на исходе, и вы на грани сорваться.
В экстренных ситуациях скажите себе:
- Все в порядке.
- Даже если все не в порядке, и я никак не могу на это повлиять, я не буду пытаться это контролировать.
- Я принимаю себя. Если я не могу быть счастлив с самим собой, я хотя бы принимаю себя такой, какой я сейчас. Невозможно изменить себя, не зная, кто ты.
- Я не буду крутым. Никогда. Я никогда не пытаюсь быть крутым. Не думаю о том, что думают крутые люди. Я стремлюсь к людям другого склада. Смысл жизни не в крутости. На крутых поворотах легко свернуть шею.
- Я не тороплюсь. Лао-цзы сказал: «Природа никогда не спешит, но всегда успевает».
- Недостатки — то, что делает нас уникальными. Я принимаю свои. Я не пытаюсь «отфилтровать» свою человеческую природу.
- Я ценю вещи, которых мне больше всего не хватало бы, если бы они вдруг исчезли.
- Будущего нет. Планы на будущее — это просто планы на другое настоящее, в котором мы строим планы на будущее.
- Я люблю прямо сейчас. Немедленно! Люблю бесстрашно. Дэйв Эггерс писал: «Жизнь в ожидании любви — не жизнь». Я люблю самоотверженно.
- Я разрешаю себе проигрывать. Сомневаться. Чувствовать себя уязвимым. Менять мнение. Быть несовершенным. Противостоять движению. Я позволяю себе не мчаться по жизни как стрела, летящая в цель.