11 способов забыть бывшего и начать жить

Вас бросили, и теперь боль, тоска и вопрос, как жить дальше, отнимают у вас все силы? Все ваши мысли устремлены в прошлое, а настоящее ужасно? Поверьте, это пройдет, главное — сделать нужные выводы и правильно пережить первое время после сложного разрыва, чтобы он не отразился ни на здоровье, ни на красоте, ни на дальнейшей счастливой жизни. Как это сделать, рассказывает психолог Дарья Милай.

Не нужно бежать от случившегося

После разрыва каждый страдает по-своему, и длится это тоже у всех по-разному. Все зависит от степени близости с бывшим возлюбленным. Если вы встречались неделю, а страдаете год, то это уже признак патологии. Тут речь может идти о некой невротической связи, или у женщины случился так называемый «перенос», то есть в этом мужчине она увидела другого партнера, с которым очень хотела быть, но не получилось. Если мы не рассматриваем патологические случаи, то прежде всего не нужно бежать от случившегося, не нужно бороться со своими неприятными чувствами. Борьба вызывает еще большее внутреннее сопротивление. И все ресурсы, которые женщина тратила на себя, детей, друзей, идут на сдерживание негативных эмоций горечи и тревоги.

Не вставайте в позу жертвы

Страдания должны быть продуктивным. Каждому человеку нужно свое время для переживаний. Не нужно вставать в позу жертвы и бесконечно жалеть себя: как же мне не повезло в этой жизни.

Лучше всего понять и осознать, почему с ней это произошло, почему она притянула именно этого партнера в свою жизнь.

Очистите свое внутреннее и внешнее пространство

Чтобы быстрее забыть бывшего и отпустить отношения, нужно для начала очистить свое пространство, как внешнее, так и внутреннее от напоминаний о нем. Что касается внешнего пространства, то здесь прекрасная техника — избавление от вещей в доме, которые больше всего напоминают вам о бывшем возлюбленном. Выбросьте их, сожгите, все что угодно. Можно придумать какой-то свой ритуал прощания с прошлой жизнью. Теперь давайте разберемся, что такое внутреннее пространство? Например, у женщины с ее бывшим партнером были какие-то совместные планы, запланированные на год путешествия, покупки, хобби и так далее. Женщины всегда очень сложно от этого отказываются. Но лучше все «совместно нажитое» отбросить в сторону и построить свои планы, продумать самостоятельные поведенческие шаги. Что вы теперь будете делать, но «делать не одна» — не нужно размышлять об этом с позиций одиночества, здесь нужно исходить из того, что теперь вы свободны, вы вольны решать самостоятельно, чем заняться, куда поехать и так далее. Установка свободы выбора несет позитивный настрой.

Внешнее обновление пойдет на пользу

Многим женщинам после расставания хочется обновиться внешне. Это тоже очень полезно. Так как в любых отношениях мы носим определенную маску, и то, как мы выглядим, ассоциируем с конкретным периодом в жизни. Прекрасно, если у вас получится измениться внешне: кардинально постричься, перекраситься, сменить имидж или просто купить новый яркий наряд. В зеркале вы увидите новую себя, а не ту девушку, рядом с которой еще недавно был Он. Речь здесь, конечно, не о татуировке на лбу, а о приятном преображении, которое бы вас радовало.

Порадуйте свое тело

Процедуры для тела: СПА, бани, массаж и так далее — тоже будут полезны. Даже если вам кажется, что на все это нет ни желания, ни сил, стоит себя заставить. Это тоже часть ритуала очищения вашего тела.

Восстановите энергию, делая то, что вы любите или любили раньше

Во время расставания мы тратим много нашей жизненной энергии. У каждого человека ресурсное состояние свое. Кто-то любит петь, кто-то любит ходить в горы, кто-то любит заниматься благотворительностью и так далее.

Нужно понимать себя и знать, какое занятие приносит вам удовольствие, удовлетворение и восполняет силы.

Иногда, когда женщина долго была в отношениях, при этом занимала зависимую позицию, после разрыва она не знает, как отдыхать отдельно от мужчины, у нее нет своего круга общения, своих увлечений и хобби. Здесь нужно обратиться к своей памяти. Можно выписать три любимых занятия в дошкольном возрасте (лет до 8). Возможно, вы любили рисовать, танцевать или вместе с дедом занимались резьбой по дереву. Затем стоит вспомнить, что особенно радовало вас в возрасте с 12 до 16 лет. Выписать еще три занятия. И следующий период — это время, когда вы только отделились от родителей. Что было наиболее интересным для вас в этот период? Определите еще три дела. Всего получается 9 занятий. Какие-то могут повторяться. Такая практика помогает понять, что для вас может стать ресурсом. Вспомнили, что любили рисовать, записывайтесь на художественный мастер-класс, заодно у вас появится социальная группа, где вы сможете пообщаться по интересам. Это тоже немаловажно.

Не позволяйте негативным установкам залезть к вам в подсознание

При расставании всегда появляются негативные установки, такие как: «все мужики козлы», «все мужчины изменяют», «без мужчины проще», «мужчины слабые» и так далее.

Главное — не позволить подобным установкам занять ведущую позицию, иначе потом, когда вам встретится отличный парень, ваше негативно запрограммированное сознание будет обесценивать этого человека и отношения с ним.

Нужно переквалифицировать подобные установки в «служебные», то есть применять их только по отношению к тем мужчинам, с которыми лучше не связываться, а не грести всех под одну гребенку.

Убедите себя, что вы еще сможете найти свое счастье

Нужно научиться «переписывать» установки, такие как «да мне вообще не везет в любви». Как это сделать? Стоит признать: «да, мне сейчас не повезло, но я уверена, что смогу найти отличного мужчину, с которым буду счастлива». Это своего рода аффирмация, то есть утверждение, многократное повторении которой закрепляется в подсознании. Сначала мы убеждаем себя, затем у нас формируются нейронные связи и, соответственно, новые сценарии по жизни. С положительными установками женщина и ведет себя так, что хороший человек встречается ей на пути. Она не ведет затворнический образ жизни, она открыта и естественна, она много общается.

Не бросайтесь сразу в другие отношения

Женщины очень любят падать из одних зависимых отношений в другие. Ошибочно думать, что, начиная встречаться с другим мужчиной уже на третий день после серьезного разрыва, вы сможете быстрее избавиться от боли и страданий. Это все равно что лечить наркоманию алкогольной зависимостью. Лучше взять паузу на осознание, понимание того, почему именно такой мужчина появился в вашей жизни, почему все произошло именно так, как произошло.

Все мужчины, которые появляются в жизни женщины — это отражение ее бессознательного. Женщина может влюбляться в мужчину, трижды неприятного, только потому, что он демонстрирует поведенческую модель, с которой она уже знакома, возможно, в семье это было, или какие-то значимые взрослые демонстрировали нечто подобное.

Когда мы понимаем, что стало причиной нашей привязанности к конкретному человеку, и почему именно мы с ним разошлись, мы можем разорвать шаблон, изменить модель поведения и больше не попадать в ту же ловушку.

Как ответить на вопрос: почему мне не везет?

Часто девушки начинают задавать себе вопрос: что со мной не так, почему мне не везет, почему я одна? Для того чтобы ответить себе на эти вопросы нужна глубокая и большая работа. Вероятно, за подобным «невезением» кроется страх отвержения. И тогда женщина сама может создавать такие ситуации, условия, при которых ее отвергают. То есть она привыкла, что с ней так поступала мать, отец. С помощью психотерапевта или психолога этот опыт можно переписать, изменив свои внутренние программы.

Дайте себе право на ошибку и всех простите

Когда вы возвращаетесь к разрыву и прошлым отношениям, вы можете чувствовать вину и считать, что все случилось из-за вас. А ведь можно было поступить иначе, можно было сделать все по-другому — и вот тогда… Это не так.

Прошлое не изменить. Не стоит бесконечно возвращаться в него, кормя минувшее своими мыслями. Есть только настоящее и будущее.

Дайте себе право на ошибку, чтобы положить эту ситуацию в свою копилку опыта. Еще важно простить себя и других за то, что случилось. Нужно перестать винить себя. Как только вы обнаружите, что вам больше не за что злиться на себя и другого человека, то поймете, что вас отпускает.