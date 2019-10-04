Женские хитрости, которые сводят мужчин с ума

О том, какие же именно женские особенности сводят мужчин с ума существует масса легенд и мнений. Но в этой стать мы выделили несколько советов, который помогут девушкам покорить любого мужчину.

Грудь

Некоторые девушки ошибочно считают, что мужчины любят только большую грудь.

Поэтому такие женщины и страдают от заниженной самооценки. Парни же любят не размер, а аккуратность и форму самой груди. Чтобы это обеспечить вам понадобится лишь постоянно заниматься спортом, использовать специальные крема и белье. Каждая девушка сама может создавать свой внешний облик и гордиться им. Именно это и позволит добиться признательности у мужчин.

Любимый цвет

Так, только не сравнивайте мужчину с быком. Но ученые доказали, что именно красный цвет вызывает у всех мужчин возбуждение и повышенное внимание. Только вы не подумайте, что парень увидит на вас красное и сразу же набросится на вас. Но вот страсть в его глазах и бурное желание вам обеспечены.

Поэтому каждая девушка должна иметь в своем арсенале что-нибудь красное. Лучше всего подойдет красивое белье красного оттенка. Если же хочется завладеть мужчиной на каком-нибудь мероприятии или свидании, то идеально подойдет красное платье или туфли. Также подойдет красная помада.

Громкий голос

Существует еще одно популярное заблуждение, что парни любят очень громкий смех. Якобы это вызывает у них некое влечение. Девушкам нужно запомнить, что мужчины сходят с ума от тихого голоса или шепота с нежной манерой. А если вы скажите ей это на ушко, то он и вовсе растает. А вот громкий голос или смех наоборот способен отпугнуть мужчину.

Интим

Старайтесь максимально разнообразит ваши отношения и добавить в них немного романтики. Не бойтесь использовать свечи или лепестки роз. Также можно использовать какие-либо ароматы или освещение.

Постарайтесь внедрять эти советы при каждом удобном случае и результат не заставит себя ждать. И запомните, что на пути к счастью все методы хороши! Дерзайте!