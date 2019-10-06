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Почему женщины продолжают жить с абьюзерами 

СОК.медиа 6 октября 2019
Почему женщины продолжают жить с абьюзерами
Фото: СОК.медиа
Последнее время все чаще люди используют слово «абьюз», которым описывают жестокое обращение, насилие или оскорбление. Абьюзером называют человека, который применяет перечисленное к другим людям.
Под горячую руку абьюзеров в основном попадают женщины. Они подвергаются различного рода унижениям, но продолжают терпеть и жить дальше с такими людьми. Почему так происходит?

Любовь

Эмоциональные насильники уверяют своих жертв в том, что их никто больше не будет любить так, как они. Абьюзеру это нужно для того, чтобы его женщина не сорвалась с удочки и не ушла от него.
Дама со временем и сама начинает считать, что ее избранник хоть и является тяжелым человеком, но другого найти она не сможет. Как только женщина в это поверит, абьюзер достигнет своей цели. Ему только и нужно, чтобы у женщины снизилась самооценка и она стала полностью зависимой от него.

Финансовая зависимость

Когда женщины выходят замуж, они почти сразу уходят в декрет. Девушки оказываются финансово зависимыми от мужчин. Даже если дамы продолжают работать, их доход обычно значительно ниже, чем у мужей. Этот фактор удерживает женщин от того, чтобы уйти от абьюзеров.

Вера в лучшее

Если девушка несмотря на все издевательства продолжает любить супруга и верить, что он исправится, ей будет очень сложно от него психологически отсоединиться. Отношения в паре становятся цикличными. Супруг сначала обижает женщину, затем просит прощения и жить налаживается, а потом снова все повторяется.

Личностные расстройства

Многие женщины, которым удалось уйти от домашних тиранов, признаются, что насилие в семье для них являлось нормой. Они даже не представляли, как могут складываться отношения по-другому. Большинство из них видели подобные примеры в детстве. Они повлияли на эмоциональное состояние женщин и вызвали личностные расстройства.
Чтобы справиться с психологическими проблемами и начать новую жизнь с чистого листа, следует обратиться к профессиональному психологу.

Влияние общества

Женщины продолжают жить с абьюзерами из-за влияния общества, в котором бытует мнение, что насилие в семье происходит по вине жен. Девушки до сих пор в это верят и начинают менять себя, чтобы наладить отношения с мужьями.
Пытаясь спастись от общественного осуждения, вины и стыда, женщины живут с насильниками пока не погибают от их рук.
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