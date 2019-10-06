Почему мужчины так боятся успешных женщин

Казалось бы, и умница, и красавица, и зарабатывает прилично, но… никак не может обрести свое женское счастье. Мужчины, начиная робкие попытки ухаживания, через какое-то время деликатно ретируются, так и не объяснив, а чем, собственно, их не устраивает особа, которая не сядет на шею, а будет равноправным партнером и, в случае чего, сможет обеспечить всю семью.

Passion.ru решил обратиться к представителям сильного пола с целью узнать, почему на самом деле самодостаточные женщины не вызывают у них восторг, а лишь желание никогда не ввязываться в эти отношения.

«Вот, скажите, зачем мне нужна успешная женщина? Чтобы я рядом с ней чувствовал свою несостоятельность? Или, например, если вдруг пойдут дети, то что она им скажет? Вот ваш папа, который ничего в этой жизни не добился? Мне хочется быть авторитетом, а не тенью своей самодостаточной супруги. Нет, спонсором я, конечно, тоже быть не собираюсь. Отношения должны быть партнерскими, равноправными. Поэтому моя дама обязательно будет заниматься карьерой. Но в меру, чтобы не быть успешнее и загруженнее меня», — делится своими впечатлениями наш герой, 37-летний Андрей, менеджер в крупной компании. Да, у него нет многомиллионного счета, но зато есть стабильная зарплата и небольшая квартира в Москве. Он для себя решил, что никогда не свяжет свою жизнь с той, что превосходит его по статусу. Мы пообщались и с другими представителями сильного пола (с разным уровнем дохода) и выяснили, почему же все-таки они бегут от женщин, не испытывающих никаких материальных проблем.

«Даже дома она будет включать босса»

Помните фильм «Москва слезам не верит», где слесарь, познакомившись с интересной женщиной, начинает рассуждать о том, что дама ни в коем случае не должна быть выше по положению, чем мужчина и должна заниматься исключительно домашними делами (а не руководить большим предприятием). Соответственно, дома он желает видеть милую особу, которая и приголубит, и вкусным обедом-ужином накормит. А бизнес-леди просто не сможет дать всю эту теплоту, потому что ее энергия будет уходить на реализацию проектов. Но представителям сильного пола зачастую не хватает именно этого — ощущения теплоты и понимание, что тебя ждут, любят и ценят дома.

«Ее будет интересовать исключительно работа»

А вот тут, пожалуй, можно согласиться. Дамам, поднимающим успешный бизнес, вряд ли будет интересно тратить все свое свободное время на ерунду и ничегонеделание. Это не значит, что они вовсе перестанут интересоваться делами своего избранника, но работа действительно будет для них на первом месте. Но при этом они постараются соблюсти баланс между семьей и карьерой, сделав так, чтобы ни одна из этих областей не осталась без внимания.

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«С ней придется обсуждать финансы и инвестиции»

Некоторые мужчины уверены, что подобных женщин интересуют исключительно финансовые темы, а простые радости жизни им вообще не нужны. В их представлении, каждый вечер он будет проводить в одиночестве, ожидая, пока его избранница закончит все важные дела, вернется с совещания или переговоров, и решит, куда ей инвестировать на этот раз свои средства. Однако, не лишним будет напомнить, что в отличие от тех же занятых мужчин-бизнесменов, успешные дамы могут переключаться и легко балансируют между семьей и работой. Да и увлечения у них могут быть самые разнообразные, не связанные с их непосредственной деятельностью.

«На ее фоне я буду выглядеть неудачником»

Еще один момент, который очень сильно бьет по мужскому самолюбию — это осознание того, что женщина в принципе смогла реализоваться и достичь тех высот, которые, возможно, ему никогда не светят. Данный факт бывает очень сложно принять, и не все представители сильного пола готовы встречаться с такими женщинами, полагая, что она будет ежедневным напоминанием его никчемности. Хотя, казалось бы, это должно его мотивировать, заставить пересмотреть свою жизнь и начать действовать, чтобы выйти на тот уровень, о котором он всегда мечтал.

«Для наших будущих детей я не буду авторитетом»

Как оказалось, мужчин очень волнует тот факт, чтобы быть настоящим авторитетом для своих детей. Они уверены, что если мама сможет сама обеспечить достойную жизнь их наследникам, то зачем тогда он нужен будет? Какова будет тогда его роль в этой семье? Дети при каждом случае будут бежать за советом (и деньгами тоже) к маме, а ему останется только лишь молча наблюдать за происходящим и принять тот факт, что его жена действительно успешнее во всех сферах жизни.

«Ее окружение будет смотреть на меня свысока»

Некоторые представители сильного пола действительно считают, что будут выглядеть тенью своей успешной пассии. Якобы друзья и родные дамы не будут воспринимать их серьезно и, соответственно, это сильно ударит по мужскому самолюбию. Но тут даже комментарии излишни — сколько мужчину не убеждай в обратном, он все равно не разуверится в том, что все будут шептаться и смеяться за его спиной.

«Я никогда не смогу ее ничем удивить»

Еще один «пунктик», который отпугивает мужчин от успешных дам — невозможность, по их мнению, чем-либо удивить свою любимую. Им кажется, что какие бы оригинальные и необычные поступки они бы не совершили, женщина этого не оценит. Просто потому, что в ее жизни уже все было, она может многое себе позволить и для реализации ее собственных фантазий ей не нужен партнер. Хотя психологи напоминают, что самые бесценные моменты в жизни, как известно, даются бесплатно. И, возможно, этой бизнес-леди как раз не хватает теплых объятий, спокойных прогулок, эмоциональной близости в конце концов. Да, она может многое себе позволить, но в действительности ей будет достаточно простых радостей, разделенных вместе с вами.

«Она будет контролировать все сферы моей жизни. В том числе и финансы»

Некоторые представители сильного пола опасаются, что успешная особа будет совать нос во все их дела, в том числе и в финансовые. Им придется отчитываться перед ней за каждый свой шаг, а это, согласитесь, не очень-то комфортно. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что успешность и статусность тут не при чем — все зависит от самой женщины. Ведь действительно есть такие «собственницы», которым важно понимать, что их избранник никуда от них не денется. Но есть и другие дамы, которые дают своему партнеру полную свободу действий, требуя того же и для себя. Поэтому с данным пунктом, кажется, мужчины переборщили.

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«Мне придется работать еще больше, чтобы соответствовать ее уровню»

Несмотря на то, что многих мужчин вдохновляют подобные подвиги и заставляют достигать еще больших результатов, где-то в глубине души они переживают, что не смогут взять «очередную планку», хотя будут стараться изо всех сил. Да, они привыкли побеждать, но тут придется выложиться не на 100 — на все 200%, чтобы поспеть за любимой женщиной. И, спрашивается, стоит ли игра свеч? Ведь гораздо проще (и приятнее) быть этаким героем в глазах той, чей годовой уровень дохода гораздо ниже их собственного. В этом случае можно не прыгать выше головы, а спокойно идти к намеченной цели (или вовсе выбрать стабильность и наслаждаться тем, что есть на данный момент).