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Что нельзя говорить, чтобы не спугнуть удачу 

Говорит Уфа 18 часов назад
Что нельзя говорить, чтобы не спугнуть удачу
Фото: Говорит Уфа
Существуют запретные тема и слова, которые категорически не рекомендуется проговаривать, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неприятности.
Первое, не стоит говорить о болячках и плохом здоровье. Такие слова лишь усиливают возможные проблемы со здоровьем.
Никогда не стоит говорить о смерти, тем более произносить слово «смерть». Эти слова обладают мощной отрицательной энергетикой.
Не нужно обсуждать бедность и финансовые проблемы.
Если говорите, что вы неудачник, то попросту ставите крест на удаче и положительных вибрациях.
Не стоит говорить «все безнадежно, нет шансов». Такие выводы полностью перечеркивают удачу и лишают шансов на успех.
Частица «не» негативно влияет на жизненные ситуации. Не нужно использовать в своем лексиконе выражения, как «не смогу, не получится».
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