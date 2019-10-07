Что нельзя говорить, чтобы не спугнуть удачу 

Существуют запретные тема и слова, которые категорически не рекомендуется проговаривать, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неприятности.
Первое, не стоит говорить о болячках и плохом здоровье. Такие слова лишь усиливают возможные проблемы со здоровьем.
Никогда не стоит говорить о смерти, тем более произносить слово «смерть». Эти слова обладают мощной отрицательной энергетикой.
Не нужно обсуждать бедность и финансовые проблемы.
Если говорите, что вы неудачник, то попросту ставите крест на удаче и положительных вибрациях.
Не стоит говорить «все безнадежно, нет шансов». Такие выводы полностью перечеркивают удачу и лишают шансов на успех.
Частица «не» негативно влияет на жизненные ситуации. Не нужно использовать в своем лексиконе выражения, как «не смогу, не получится».