Что нельзя говорить, чтобы не спугнуть удачу

Существуют запретные тема и слова, которые категорически не рекомендуется проговаривать, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неприятности.

Первое, не стоит говорить о болячках и плохом здоровье. Такие слова лишь усиливают возможные проблемы со здоровьем.

Никогда не стоит говорить о смерти, тем более произносить слово «смерть». Эти слова обладают мощной отрицательной энергетикой.

Не нужно обсуждать бедность и финансовые проблемы.

Если говорите, что вы неудачник, то попросту ставите крест на удаче и положительных вибрациях.

Не стоит говорить «все безнадежно, нет шансов». Такие выводы полностью перечеркивают удачу и лишают шансов на успех.

Частица «не» негативно влияет на жизненные ситуации. Не нужно использовать в своем лексиконе выражения, как «не смогу, не получится».