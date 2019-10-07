Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине

6 вещей, которые привлекают внимание мужчин к женщине

Наука может отправить человека на Луну, превратить солнечный свет в электричество, а теперь она может ответить на один из главных вопросов одиноких девушек: «Что мужчины действительно находят привлекательным?» Да, ученые утверждают, что они нашли некоторые ответы. Как сообщает Business Insider, когда мужчина «проверяет» женщину, он действительно выполняет быструю «оценку репродуктивного здоровья». Гетеросексуальный мужской мозг подсознательно (а иногда и сознательно) ищет женщин, чтобы рожать детей. Но это еще не все.

Самый привлекательный цвет на женщине — красный

Согласно исследованиям, говорят, что красный цвет усиливает привлекательность женщин для сильной половины человечества. Некоторые культуры включают этот цвет в свадебные ритуалы и сейчас он крепко связан с романтикой — и Днем Святого Валентина. Красный — цвет любви.

Естественная красота и меньшее количество косметики

Естественный внешний вид. Согласно исследованию Business Insider, мужчины предпочитали женщин, которые носили макияж на 40 процентов меньше, чем основная масса прекрасной половины планеты. Так что, возможно, воздержание от тяжелого макияжа для более легкого и естественного вида не только оздоровит кожу, но и привлечет мужчин. Но, конечно, если вы чувствуете себя лучше, пользуясь любым количеством косметики, которое вам нравится — не изменяйте свою рутину, пытаясь привлечь мужчин. Вы совершенны именно такими, как вы есть.

Яркие белые зубы

Доказано, что не только больше улыбаться, но и иметь более белые зубы — это важный фактор физической привлекательности. Давайте будем честными, хорошая гигиена полости рта привлекательна для всех.

Улыбка

Улыбка — это еще одна привлекательная физическая особенность, которая нравится мужчинам — как вы, наверное, знаете, потому, что мужчинам нравится смешить и веселить женщин. Исследования показывают, что женщины, которые улыбаются чаще, рассматриваются как более привлекательные для другого пола. Сообщалось также, что некоторые мужчины считают тех, кто много улыбается «слабыми и уязвимыми», с такими представителями сильного пола лучше не связываться.

Красивые, блестящие волосы

Мужчинам действительно нравятся блестящие, здоровые волосы.

Является ли это продуктом отличной генетики, хорошего питания, вашего удивительного парикмахера или того нового кондиционера, укрепляющего и оздоравливающего волосы? В большинстве случаев это значит, что у вас здоровое тело и потенциал для крепкого потомства. По мнению немецких ученых, длинные, красивые пряди будут привлекать внимание мужчин, и они часто приравнивают здоровые волосы к общему здоровью и плодовитости женщины.

Привлекательные женские голоса

Многих женщин часто привлекают более глубокие голоса партнеров-мужчин, так как это может указывать на более высокий уровень тестостерона и силу. Гетеросексуальный мужчина, кажется, предпочитает женщин с более высоким голосом, потому что это подсознательно говорит о молодости партнера. Общение является ключом к любым отношениям — и в голосе человека есть определенные вокальные особенности, которые могут сделать их более привлекательными. В то время как женщины склонны симпатизировать более глубоким голосам, мужчины предпочитают более высокие.

Талия и бедра

По какой-то причине в разных культурах и по всему миру соотношение между талией и бедрами (WHR) (фигура «песочные часы») постоянно отмечается как привлекательное женское строение тела, теория состоит в том, что это указывает на фертильность. Другим выводом было то, что более высокое значение WHR может свидетельствовать и о том, что женщина, возможно, уже рожала, и один из экспертов отметил, что мужчины могут не захотеть вкладывать средства в детей другого мужчины (кстати, это ужасное отношение к детям).

Таким образом, широко распространенный миф о том, что мужчины считают низкое соотношение талии и бедер (читай: фигура «песочные часы») привлекательным, поскольку он сигнализирует о таких вещах, как фертильность и здоровье, — может, наконец, развенчаться.