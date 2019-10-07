5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью

5 сильных чувств, которые мы путаем с настоящей любовью

Шквал эмоций, который заставил тебя забыть обо всех своих делах и бежать к нему, возможно не является любовью, давайте разбираться, какие чувства могут «маскироваться» под этим громким словом.

Забота

Большинство людей нуждаются в заботе, пусть они сами боятся себе в этом признаться, но это так. Он несколько раз на дню спрашивает поела ли ты, заставляет тебя носить шапку, когда похолодало, — все это безумно приятные проявление заботы. Но являются ли они показателем любви? В некоторых случаях да, но иногда это может быть лишь отличительной чертой мужчины. Он с детства так воспитан или ему просто нравится опекать женщину рядом с ним.

Привычка и жалость

Вы вместе уже на протяжении долгого времени, все воспринимают вас, как одно целое, однако вы не чувствуете близости между собой. Тем не менее вы остаетесь вместе, а все потому что привычное нам комфортней. При этом на вопрос «А ты любишь его»? Скорей всего призадумаешься. В голове мысли «ну ведь только любовь может держать нас вместе так долго», на самом деле нет, это лишь привычка и чувство жалости, стыда при мысли о расставании.

Романтика

Этот пункт скорей соотносим к мужчинам. ведь именно они способны окружить тебя романтикой, вниманием и щедростью, но лишь до определенного момента. Так вот, когда он добивается своего, вся эта романтика вмиг исчезает, а ты остаешься гадать, что же я сделала не так? Это была не влюбленность и тем более не любовь. К сожалению, эта была игра и сейчас он возможно приступил к обольщению другой девушки.

Притяжение друг к другу

Порой люди сходятся на почве «постельных» отношений. Стоит отметить, что именно во время этого процесса у девушки вырабатываются «гормоны счастья» и гормоны, отвечающие за привыкание. Если кроме близости вам не о чем поговорить и время иначе вы не проводите, то это однозначно не любовь. А возможные муки при внезапном расставании — это всего лишь отвыкание и «ломка» организма по приятным эмоциям.

Дружба

Вы похожи: у вас столько общих тем и интересов, вам нравится одно и то же, а к мнению друг друга вы прислушиваетесь больше всех? Это настоящая дружба. Многие скажут, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, однако у всех разные мнения на этот счет. Возможно вы у него во френдзоне? А если время от времени общению сопутствует интим, но без энтузиазма, то скорей всего вы просто друг другу «помогаете». Любви здесь нет, но могут быть «полезные» взаимоотношения.

Все люди разные и понятие «любовь» для каждого свое. Какое же оно для вас? Подумайте и выделите для себя хотя бы три пункта, запомните их и в следующих отношениях попробуйте узнать сочетаются ли они в вашем возлюбленном.