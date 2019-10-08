Советы психолога, за которые хочется его ударить

5 жестких утверждений психолога, за которые хочется его ударить

Правда не всегда оказывается удобной для человека. Иногда намного приятнее услышать что-то из рода какие «все плохие, один ты только хороший» или «не переживай, все само собой наладится». Но не тут-то было. Чтобы решить большинство проблем, нужно не только напрячься, а и выслушать тонну негатива, в том числе и от своего психолога.

1. Невротики страдают вымышленно

На сеансе человек делится переживаниями и планирует получить хотя бы минимальное успокоение. А вместо этого доктор ему говорит, что все его страдания вымышленные, а значит он становится невротиком. Дело в том, что обычные люди тоже страдают. Но происходит это из-за реальных проблем в жизни — безденежья, плохого здоровье, отсутствия любви. А тот, кто представляет себе плохие сценки из будущего, становится на шаг ближе к психозу.

2. Женщина-невротик намеренно ищет плохого мужчину

У каждого, кто страдает от невроза, должна быть точка выхода негативных эмоций. Для женщин удобнее всего иметь рядом мужчину, на которого можно в любой момент сорваться. Именно поэтому они не разрывают токсичные отношения, а страдают и получают удовольствие одновременно. Невроз требует выхода, а плохой мужчина отлично с этим справляется.

3. Хотеть выйти замуж — признак проблем

Для человека важнее всего должна быть свобода, а замужество — это навязанное обществом состояние, когда девушка жаждет оказаться в неволе. Да, вести совместный быт и воспитывать детей в паре гораздо проще. Но сама идея — поскорее выйти замуж за кого-попало, потому что у всех есть семья — бредовая изначально. Это говорит о психических расстройствах и, как следствие, низкой самооценке.

4. Мать должна в первую очередь думать о себе

Материнская самоотдача на благо детей огромна, но именно она разрушает их еще до конца не сформировавшуюся психику. Все просто — чтобы были счастливы дети, им нужна счастливая мама. А та, которая не отдыхает и пытается отдать себя целиком и полностью, однозначно не может быть счастливой. Она истощена морально и физически. Ее дети вырастут такими же эмоционально нестабильными.

5. Семейная терапия — это развод

Если в семье одна за одной начали появляться проблемы, значит пора разводиться. Никакие тренинги, уступки и компромиссы не вернут то, что было раньше. Все остальное — смотрите пункт первый.