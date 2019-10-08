«Как пропишет, тогда и действовать можно»

История из жизни: скачок напряжения в доме позволил падчерице узнать коварные планы мачехи

Когда человек замышляет что-то недоброе, его нередко подводят мелочи, на которые он не обращает внимания. И даже тот, кто считает себя самым большим умником на свете, порой бессилен перед его величеством Случаем.

Когда папа 15-летней Вероники привёл в дом новую жену, девочка не стала устраивать сцен. Да, она всё ещё тосковала по умершей год назад маме, и поселившаяся в их доме Ольга невольно вызывала у Вероники неприязнь. Однако девчонка уже была достаточно взрослой, чтобы понимать, что любому мужчине нужна женщина.

Сближаться с новой женой отца Вероника не собиралась, да и та не лезла девочке в душу. Так, привет, как дела, пока. Не более того. Конечно, отец пытался поначалу создать видимость семьи, подружить жену и дочь, но потом махнул на это дело рукой.

Возможно, члены этой семьи и притёрлись бы со временем друг к другу, но, как мы уже сказали, его величество Случай имел на это свой взгляд. Как-то в доме случился скачок напряжения и свет вырубило. Вероника была в этот момент одна. И ей очень срочно нужно было дописать домашнюю работу, которую она не доделала на своём компьютере.

И тогда девочка вспомнила, что в спальне взрослых лежит планшет мачехи, которым она забавлялась по вечерам, лёжа в постели. Вероника включила айпад и начала было искать нужную ей литературу, когда вдруг на экране появилось имя её отца.

Девчонка считала себя выше того, чтобы читать чужую переписку. Но отец был её родным человеком, и она решилась туда залезть. То, что она прочитала, по-настоящему шокировало.

Письмо её мачехе было от некой Алёны, видимо, подруги. Та писала:

«Когда ж ты уже бросишь своего дурака? А то тут Валерик всё тебя вспоминает, хочет с тобой отношения продолжить».

Вот что ответила на это мачеха:

«Пока ещё рано бросать. Я из него ещё не всё выкачала. Вот как пропишет на жилплощадь, тогда и действовать можно».

А подруга предостерегает: «Смотри, не спались. А то и там потеряешь, и Валерик другую найдёт».

Когда Вероника обо всём рассказала вернувшемуся с работы отцу, и тот устроил жене допрос. Правда, Ольга — хитрая лиса, уже успела всё удалить. Так что, железных фактов против неё не было.

Однако услышанное от дочери заставило мужчину крепко задуматься. Он решил, что прописывать супругу в дом не будет. Да и денег на её развлечения почти перестал выдавать.

Такое положение вещей, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», очень быстро Ольге надоело. И однажды она собрала вещи и сбежала. А потом отец сказал Веронике, что они разводятся.

Девчонка сначала чувствовала себя немного виноватой в том, что отец вновь остался один. Но с другой стороны, как она подумала позже, лучше уж одному, чем с такой. Тем более почему один? У папы есть